Nômades viram ‘caçadores de meteoritos’ e faturam com isso na Mauritânia
Por Flipar
Lá, nômades percorrem longas distâncias enquanto conduzem seus rebanhos, sempre atentos ao solo na esperança de encontrar fragmentos extraterrestres.
Rochas raras ? oriundas da Lua ou de Marte, por exemplo ? podem render milhares de dólares, o que alimenta o interesse crescente pela atividade.
Segundo ele, às vezes basta a observação direta; em outras ocasiões, uma lupa ajuda a confirmar a autenticidade do achado.
O aumento da procura começou há cerca de uma década, impulsionado pela descoberta do meteorito marciano Tissint, no Marrocos.
As transações agora ocorrem cada vez mais em plataformas digitais como WhatsApp e TikTok ou por meio de intermediários sediados em Bir Moghrein, no norte do país.
São esses intermediários que realizam a inspeção das rochas antes de vendê-las para o exterior.
A Mauritânia é um país localizado no noroeste da África, com uma população estimada em 4,2 milhões de pessoas.
Por ter seu território quase inteiramente dominado pelo Deserto do Saara, o país é coberto de paisagens áridas, dunas e um clima extremamente seco.
Apesar de suas riquezas naturais, a Mauritânia enfrenta desafios sociais e econômicos, incluindo desigualdade, pobreza e questões relacionadas à escravidão moderna, que ainda persistem em algumas regiões.
O país também é famoso pela Estrutura de Richat, conhecida como o "Olho da África", uma formação geológica circular impressionante visível do espaço.