Estudo alerta sobre risco de um dos derivados do coco
Além disso, o óleo de coco pode provocar uma indução de ansiedade e amplificação de indicadores inflamatórios no sistema nervoso central, tecido adiposo e fígado.
A pesquisa, publicada na revista científica Journal of Functional Foods. mostra que excesso de suplementação com óleo de coco pode prejudicar a ação da leptina e da insulina no organismo.
Leptina e insulina desempenham papéis essenciais no metabolismo ao ativarem os mecanismos celulares responsáveis pela saciedade e controle da glicemia.
No óleo de coco, 90% dos lipídeos são compostos por gordura saturada, que é nociva ao organismo.
Segundo Torsoni, especialista em biologia funcional e molecular da Unicamp e da Universidade de Michigan, o ideal é que o consumo de óleo de coco seja acompanhado por um nutricionista, com recomendações individualizadas.
Afinal, se for consumido com moderação, o óleo de coco pode ser benéfico para a saúde, melhorando as funções cognitivas, por exemplo. Saiba mais sobre outros alimentos derivados do coco!
Além disso, a versatilidade do coco permite que ele seja um ingrediente popular em pratos doces e salgados, bem como em produtos de beleza naturais.
Cocada: Popular em países tropicais, a cocada pode ser feita em casa e costuma ser uma boa fonte de energia. O doce é feito com ingredientes simples, como coco ralado e açúcar, que são cozidos juntos até formarem uma mistura espessa e adocicada.
Leite de coco: Hoje em dia há uma variação já diluída e pasteurizada para consumo imediato do leite de coco.
Essa alternativa é boa para quem tem intolerância à lactose, oferecendo uma abundância de nutrientes que favorecem a estabilidade do sistema imunológico e a regulação dos níveis de lipídios no sangue.
Açúcar de coco: É levemente doce, parecido com o açúcar mascavo. É reconhecido como uma opção mais benéfica em comparação ao açúcar refinado e pode ser utilizado para adoçar alimentos e bebidas.