Entenda como uma dieta equilibrada pode ser aliada contra a calvÃ­cie

Com isso, a alimentaÃ§Ã£o impacta diretamente em todas as funÃ§Ãµes do organismo e com a saÃºde dos cabelos nÃ£o Ã© diferente. Os alimentos sÃ£o responsÃ¡veis pelos nutrientes utilizados pelo corpo humano, que contribuem para a saÃºde e o bem-estar.
O foco Ã© optar por comidas fÃ¡ceis de encontrar e inserir na rotina, alÃ©m de assumirem possibilidades de preparo variadas. Entre eles, estÃ£o os alimentos frescos como legumes, frutas, cereais, carne e ovos.
Fazer escolhas alimentares conscientes Ã© o primeiro passo para cuidar da saÃºde e focar no fortalecimento dos cabelos. Deve-se, entÃ£o, incluir alimentos que sejam ricos em proteÃ­nas, ferro, zinco, vitaminas, Ã´mega 3, biotina, selÃªnio e cromo.
CalvÃ­cie ou alopecia Ã© a perda parcial ou total de cabelos ou pelos, de forma temporÃ¡ria ou definitiva. Assim, as causas mais comuns incluem a hereditariedade e os hormÃ´nios masculinos, que enfraquecem os folÃ­culos capilares.
No entanto, a queda de cabelo tambÃ©m pode ser provocada por infecÃ§Ãµes, estresse, mÃ¡ alimentaÃ§Ã£o, distÃºrbios da tireoide, traumas ou uso excessivo de produtos quÃ­micos.
Leite, queijo e iogurte ajudam a combater a calvÃ­cie porque sÃ£o fontes de proteÃ­nas, cÃ¡lcio, vitaminas, como a biotina, e minerais. Nutrientes essenciais para fortalecer os fios de cabelo e a sua estrutura, alÃ©m de apoiar as raÃ­zes e o couro cabeludo.
Assim, feijÃ£o e a ervilha tambÃ©m ajudam por serem ricos em nutrientes essenciais como ferro, zinco, proteÃ­nas e vitaminas do complexo B, que fortalecem os folÃ­culos capilares e promovem o crescimento saudÃ¡vel do cabelo.
BrÃ³colis e a couve-flor, que sÃ£o vegetais crucÃ­feros, e o abacate ajudam a combater a calvÃ­cie. Os dois primeiros contÃªm sulforafano e folato, que podem estimular o crescimento capilar e a produÃ§Ã£o de queratina, enquanto o segundo Ã© rico em vitamina E e gorduras saudÃ¡veis.
Banana, uva e laranja podem ajudar devido aos seus nutrientes, como a vitamina C, essencial para a produÃ§Ã£o de colÃ¡geno e que combate os radicais livres. AlÃ©m do magnÃ©sio, que Ã© extremamente importante para a saÃºde dos folÃ­culos pilosos.
Ricos em minerais, vitaminas, proteÃ­nas, gorduras boas e fitocompostos, antioxidantes, os superalimentos tambÃ©m sÃ£o excelentes opÃ§Ãµes para incluir na dieta de quem busca evitar a queda capilar.
Entre eles, estÃ¡ a batata doce, que ajuda o cabelo a ficar mais saudÃ¡vel e forte por ser rica em betacaroteno, que o corpo converte em vitamina A.
A vitamina A Ã© essencial para a saÃºde do couro cabeludo, pois estimula a produÃ§Ã£o de sebo, um Ã³leo natural que hidrata e protege os fios.
O salmÃ£o ajuda a combater a calvÃ­cie, pois Ã© rico em Ã´mega-3, proteÃ­nas, zinco, selÃªnio e vitamina D. Nutrientes que fortalecem os folÃ­culos capilares, hidratam o couro cabeludo e combatem a inflamaÃ§Ã£o, algo que contribui para um cabelo mais forte e saudÃ¡vel.
As lentilhas tambÃ©m se destacam neste quesito, visto que sÃ£o ricas em nutrientes essenciais para a saÃºde capilar, como ferro, proteÃ­na, biotina e folato (vitamina B9).
O aÃ§aÃ­ pode contribuir, pois possui propriedades antioxidantes, como a vitamina E, que protegem os folÃ­culos contra danos e inflamaÃ§Ãµes.Â AlÃ©m de nutrientes como Ã¡cidos graxos essenciais, que fortalecem a fibra capilar e previnem a quebra dos fios.
AmÃªndoas, castanhas, nozes, chia e linhaÃ§a concentram zinco, vitamina E e selÃªnio, antioxidantes que protegem os fios contra o envelhecimento precoce e fortalecem o couro cabeludo.
Cenouras, tomates e espinafres sÃ£o ricos em vitamina A, um antioxidante que protege os folÃ­culos de danos, alÃ©m de auxiliar na manutenÃ§Ã£o dos fios.
Presente em frutas cÃ­tricas, morangos, kiwi e pimentos, a vitamina C Ã© essencial para a produÃ§Ã£o de colÃ¡geno e melhora a absorÃ§Ã£o de ferro, sendo um poderoso antioxidante contra danos aos folÃ­culos.
Por outro lado, deve-se evitar alimentos ultraprocessados. Isso porque essa categoria Ã© pobre em nutrientes e costuma contribuir para o desenvolvimento de doenÃ§as como a obesidade.
Eles pioram o caso ao promover inflamaÃ§Ã£o, aumentar a produÃ§Ã£o de sebo, desequilibrar hormonas e prejudicar a absorÃ§Ã£o de nutrientes essenciais.
O consumo excessivo desses alimentos, que sÃ£o pobres em vitaminas, minerais e proteÃ­nas, pode levar ao enfraquecimento dos folÃ­culos capilares e Ã  queda dos fios.
Por fim, o consumo excessivo de aÃ§Ãºcares, ultraprocessados, fast food, frituras, refrigerantes e bebidas alcoÃ³licas pode gerar inflamaÃ§Ãµes no couro cabeludo e prejudicar a absorÃ§Ã£o de nutrientes essenciais.
