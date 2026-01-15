Ataques sucessivos de abelhas deixam vítimas no Sul; um homem morreu
Por Flipar
Esse foi o segundo caso de ataque de abelhas no estado gaúcho em dois dias. No domingo dia 11, o pescador Virones Vanderlei Muller, de 52 anos, morreu após ser atacado no município de Alegria.
reprodução TV Globo
O G1 ouviu um apicultor . Ele disse que no verão os enxames crescem muito e as abelhas armazenam alimentos. Com a redução das floradas, as abelhas ficam mais agressivas. E o calor também agrava a situação.
reprodução TV Globo
A orientação é correr em zigue-zague protegendo rosto e pescoço, procurar um abrigo fechado ou mergulhar na água.
reprodução TV Globo
As abelhas africanas, que se amontoam nos galhos e nos troncos, são conhecidas por atacarem com alguma facilidade e por ficarem furiosas caso alguém tente mexer na colmeia.
Reprodução TV Globo
Ataques de abelhas são perigosos porque, dependendo da intensidade das picadas e do organismo da vítima, esses casos podem até ser fatais.
Imagem de der_niels por Pixabay
Porém, as abelhas são essenciais para a polinização de muitas plantas, incluindo diversas culturas alimentícias. Elas ajudam a manter a biodiversidade ao garantir a reprodução de várias espécies vegetais.
Divulgação/Embrapa Meio Ambiente
Veja agora algumas recomendações para evitar a entrada de abelhas dentro de casa. Primeiro, conheça as plantas que agem como repelentes e saiba como mantê-las.
Reprodução TV Globo
Uma vela de citronela costuma ser indicada para a prevenção da entrada de abelhas em casa. E a citronela é famosa, principalmente, por seus óleos essenciais que afastam insetos, incluindo as abelhas.
Flickr jojo 77
Portanto, certos óleos também agem para afastar abelhas, não apenas de citronela. Pode-se usar um borrifador para proteger o ambiente. E, além de evitar abelhas, eles também têm propriedades terapêuticas. Veja outros úteis:
couleur pixabay
Em caso de picada de abelha, a pessoa pode usar uma bolsa térmica com gelo no ponto da picada. Mas não deixe de procurar o médico.