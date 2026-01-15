Karol Conká descarta retorno ao BBB em um futuro breve
"Acho que voltaria para um reality, mas só daqui uns dez ou 20 anos. Ou se fosse para uma edição BBB 50+", disse à revista "Quem". Desde o BBB 21, marcada por polêmicas e rejeição do público, Karol passou por um processo de reconstrução de imagem e retomou a carreira musical.
Segundo ela, a experiência trouxe aprendizados importantes sobre exposição e críticas nas redes sociais, algo que hoje lida com mais maturidade, inclusive ao orientar o filho sobre o tema.
10º - Projota (BBB 21) - 91,89% de rejeição - O rapper e compositor foi ao paredão com a dentista Thaís e a cantora Pocah. A goiana teve 6,72% dos votos, enquanto a funkeira ficou com 1,39%.
9º lugar - Rogério Padovan (BBB 5) - 92% de rejeição . Em 2005, o médico foi ao paredão duplo contra Sammy Ueda, que meses depois foi finalista e terceiro colocado do reality.
9º lugar - Rafael Leandro (BBB 12) - 92% de rejeição (a mesma de Rogério Padovan). O projetista de iluminação foi ao paredão duplo contra o aliado de confinamento, Yuri Fernandes.
7° lugar - Nayara (BBB 18) - 92,69% de rejeição - A jornalista foi ao paredão triplo contra Mahmoud e Gleici, que viria a ser campeã daquela edição.
6º lugar - Felipe Cobra (BBB 7) - 93% de rejeição. O skatista foi para paredão duplo contra o aliado e também vilão daquela edição, Alberto Cowboy.
5º lugar - Patrícia (BBB 18) - 94,26% de rejeição. A funcionária pública foi a sétima eliminada em um paredão triplo contra os aliados Diego Sábado e Caruso.
5º lugar- Camilla Maia (BBB 25): 94,67% de rejeição. A trancista foi a nona eliminada, sendo a quinta a deixar o programa individualmente. Ela enfrentou um paredão com a campeã Renata, que recebeu 2,74% dos votos, e dona Vilma, que obteve 2,59%.
4° lugar - Aline (BBB 5) - 95% de rejeição . A estudante, que ficou conhecida como "X9", foi ao paredão duplo contra Grazi Massafera, que se tornaria atriz anos depois. Aline entrou no BBB 5 para substituir Marielza, que sofreu um AVC durante o confinamento.
A influenciadora foi vista como manipuladora, já que conquistou os participantes do reality e conseguiu fugir de diversos paredões. A rejeição aumentou por falar mal, pelas costas, de aliadas como Juliette, que conquistou o público e venceu a edição.
2º lugar - Nego Di (BBB 21) - 98,76% de rejeição. O comediante gaúcho foi ao paredão triplo contra Sarah e o cantor e ator Fiuk.
Por uma semana, Nego Di foi o recordista de rejeição. Entre os motivos, a sua postura na casa, falando mal de participantes pelas costas e destratando Lucas Penteado, seu companheiro de prova nos primeiros dias daquela edição do reality.
1º lugar - Karol Conká (BBB 21) - 99,17% de rejeição. A famosa rapper foi ao paredão triplo contra Arthur Picoli e Gilberto, que mais tarde se tornou muito popular como Gil do Vigor.
Karol Conká virou recordista de rejeição após brigar e se desentender com diversos participantes, entre eles Lucas Penteado, Juliette, Gilberto e Camilla de Lucas.