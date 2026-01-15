Já sabe? Quanto o BBB rende mensalmente a Tadeu Schmidt
Por Flipar
Com uma família de esportistas, Tadeu Schmidt não desperdiçou sua chance e também ingressou neste universo com seu 1,92 m de altura. Ele foi levantador de vôlei, sendo até convocado para a seleção brasileira de base.
Youtube/ Canal GNT
O jornalista iniciou a carreira, em 1994, na TV Nacional de Brasília, onde nasceu. No entanto, depois de três anos, se tornou repórter esportivo da TV Globo Brasília no DFTV e começou a deslanchar na profissão.
Reprodução / TV Globo
Em 2008, inovou com o bloco Detetive Virtual, do qual foi apresentador por quase 13 anos. O quadro se caracterizava por revelar se o conteúdo apresentado pelos internautas de todo o mundo é verdade ou mentira.
reprodução instagram
A partir de 2022, assumiu a apresentação do Big Brother Brasil, substituindo Tiago Leifert. Sob seu comando, o BBB teve os seguintes vencedores: Arthur Aguiar (2022), Amanda Meireles (2023), Davi Brito (2024) e Renata Saldanha (2025).