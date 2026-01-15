BTS anuncia turnê no Brasil após serviço militar do grupo
Por Flipar
A turnê marca a retomada da banda depois que os 7 integrantes concluíram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul
Reprodução de vídeo
O grupo se tornou um fenômeno mundial, quebrando recordes e conquistando fãs em todos os cantos do planeta. Conheça curiosidades sobre o BTS!
Reprodução de vídeo
Também conhecido como "Bangtan Sonyeondan" ("Escoteiros à Prova de Balas", em tradução livre), o BTS é um grupo masculino sul-coreano de K-pop formado pela Big Hit Music em 2013.
divulgação
Composto por sete membros - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook ? o grupo se tornou um dos maiores fenômenos musicais da atualidade, conquistando fãs em todo o mundo e quebrando recordes na indústria fonográfica.
Divulgação
Eles estrearam com um estilo hip-hop e mensagens críticas à sociedade sul-coreana. Gradualmente, o grupo incorporou elementos de diversos gêneros musicais, como pop, EDM e Rhytm and Blues.
BIG HIT MUSIC/DIVULGAÇÃO
Em 2020, eles se tornaram o primeiro grupo sul-coreano da história a alcançar o topo da Billboard Hot 100 com a música "Dynamite".
Divulgação/ From Big Hit Labels
Outros de seus trabalhos mais notáveis são "Wings" (2016), "Love Yourself: Tear" (2018), "Map of the Soul: 7" (2020) e "BE" (2020).
flickr/Korean Culture and Information Service
Além de quebrar diversos recordes no YouTube, Spotify e nas paradas musicais internacionais, o BTS se apresentou em grandes eventos como o Grammy e até a Assembleia Geral da ONU.
reprodução/united nations
O grupo também se destaca por sua filantropia e ativismo social, defendendo causas como amor próprio, saúde mental e combate à violência.
wikimedia commons/The White House
Eles são embaixadores da campanha "Love Myself" em parceria com a UNICEF, que visa acabar com a violência contra crianças e adolescentes. Conheça melhor cada membro!
Divulgação
RM (Kim Namjoon): Líder do grupo, RM é conhecido por sua inteligência, capacidade de composição e amor pela leitura.
wikimedia commons Min Kyung-bin for Dispatch
Jin (Kim Seokjin): Jin é apreciado por ser engraçado e muito simpático com os fãs, além de adorar cozinhar.
wikimedia commons/Pink Ade
Suga (Min Yoongi): Apaixonado por basquete, Suga é um rapper, compositor e produtor musical, conhecido por suas letras introspectivas.
wikimedia commons/Dispatch
J-Hope (Jung Hoseok): J-Hope é o dançarino principal do grupo e também se destaca pelo rap e pela coreografia. Costuma contagiar os fãs com sua personalidade mais divertida.
wikimedia commons HopeSmiling
Jimin (Park Ji-min): Jimin é conhecido por seus vocais mais "suave", coreografia impecável e presença carismática no palco.
wikimedia commons/Mischief Managed BTS
V (Kim Taehyung): V se destaca por ter uma voz diferente da dos outros, mais profunda, além de ser um ator talentoso.
wikimedia commons Taehyun's Moment
Jungkook (Jeon Jungkook): O membro mais jovem do grupo é conhecido pelas habilidades de dança. Às vezes, assume o papel de vocalista principal do grupo.
wikimedia commons/I DARE U JK
O grupo também já lançou documentários e séries de reality show, como "Run BTS" (2015), "Burn the Stage" (2018) e "Break the Silence: The Movie" (2020) que oferecem aos fãs uma visão dos bastidores de suas vidas e carreiras.
Divulgação
Em 2022, o BTS anunciou uma pausa em suas atividades em grupo para que os membros pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A expectativa era de que eles retornassem em junho de 2025.
Youtube/BANGTANTV
Mesmo assim, os integrantes continuaram lançando alguns singles, como "Seven", de Jungkook, que quebrou múltiplos recordes no streaming. Agora eles finalmente retomam uma turnê e incluem o Brasil