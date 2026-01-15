Fama não basta: Atrações célebres que decepcionam os turistas
Por Flipar
Roswell, Novo México: O local ficou famoso por teorias de que uma nave alienígena teria caído lá em 1947, apesar da versão oficial afirmar que foi apenas um balão meteorológico.
Wikimedia Commons/Blurz
A cidade adotou essa fama, investindo em atrações e lojas temáticas sobre extraterrestres. No entanto, muitos visitantes se decepcionam ao perceber que, além do apelo alienígena, Roswell tem muito pouco a oferecer.
Wikimedia Commons/Vasiliymeshko
Isso porque o local é sempre lotado, barulhento e repleto de anúncios e lojas comuns, que podem ser encontrados em outros lugares da cidade. Apesar de ser uma experiência movimentada, a praça em si não oferece atrações realmente únicas.
Wallula/Pixabay
Epcot (Walt Disney World), Flórida: Um dos parques da Disney World em Orlando é considerado por muitos o mais decepcionante em comparação aos outros. Suas principais atrações são comidas, bebidas e alguns passeios pouco empolgantes.
Divulgação
Apesar de oferecer culinárias de diversos países, as opções são mais voltadas ao estilo da Disney do que autênticas. Outros parques como Magic Kingdom, Hollywood Studios e Animal Kingdom costumam ser escolhas bem mais recomendadas.
Chris Flynn/Pixabay
Calçada da Fama de Hollywood: A Calçada da Fama de Hollywood é frequentemente supervalorizada pela internet e acaba decepcionando muitos visitantes que acham que vão ver mais do que apenas nomes no chão.
Domínio público
Letreiro de Hollywood, Los Angeles: O icônico letreiro é um símbolo mundialmente reconhecido, mas sua visita presencial costuma frustrar turistas.
Scott Catron/Wikimédia Commons
Proibido de ser tocado e cercado por áreas restritas, só pode ser visto à distância ? seja de algumas trilhas próximas ou de pontos de observação. Na prática, a experiência acaba não sendo muito diferente de olhar uma foto na internet.
Flickr Gordon Haws
Na realidade, o local ? transformado nos anos 1950 em taverna e museu pelos Chamberlain ? exagera ou distorce parte de seu legado para atrair visitantes.
Flickr - puuikibeach
Hoje, a caverna funciona como um museu com algumas peças naturais e históricas, mas acaba sendo uma atração pequena e sem muito destaque.
Wikimedia Commons/Mramoeba
Sem uma história comprovada ou elementos interativos, a torre se resume a uma construção isolada e sem atrativos significativos. A falta de contexto histórico faz com que a visita seja desinteressante, especialmente quando comparada a outras atrações mais bem documentadas.