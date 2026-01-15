Compare os verdadeiros passageiros e tripulantes do Titanic com os atores do filme

Archibald Gracie IV (por Bernard Fox) - O coronel ajudou passageiros, sobreviveu e escreveu um livro sobre a tragédia. Mas sofreu sequelas da hipotermia e das lesões físicas sofridas e morreu oito meses após o naufrágio. Ele estava tão traumatizado que suas últimas palavras foram "Devemos levar todos para os botes".