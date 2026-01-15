Hambúrgueres em mini caixões viram sensação no Rio Grande do Sul
Por Flipar
Criada em 2020 por Matheus Bittencourt em Gravataí (RS), a marca foi comprada dois anos depois por Felipe Fraga Santos, ex-cliente que viu potencial no conceito. Santos ampliou o horário de funcionamento e profissionalizou a gestão, o que fez as vendas dispararem.
Reprodução/Instagram/@mortodefomeburger
Com nomes criativos nos combos e embalagens que chamam atenção, o negócio se tornou um case de marketing inusitado. O crescimento levou à abertura de uma segunda unidade em Cachoeirinha e há previsão de expansão para Porto Alegre.
Reprodução/Instagram/@mortodefomeburger
Recentemente, aliás, a "Burgerdudes" fez a lista das melhores hamburguerias do mundo e incluiu duas brasileiras. O site é especializado no assunto desde 2014, e os profissionais viajam pelos países para encontrar o melhor lanche. Confira a lista!
Reprodução/@burgerdudes
9. Amboy Classic: É um restaurante recentemente estabelecido na Chinatown de Los Angeles que foi fundado pelo especialista em hambúrgueres Alvin Cailan - conhecido por apresentar o The Burger Show no canal do YouTube do First We Feast.
Divulgação/Burgerdudes
8. Pastis: Um bistrô francês localizado no badalado Meatpacking District de Nova York. É um local gastronômico popular tanto para celebridades quanto para moradores locais. O restaurante sempre popular exige que você garanta uma reserva com bastante antecedência para evitar decepções.
Divulgação/Burgerdudes
7. Funky Chicken Food Truck: Presente nos arredores do centro de Estocolmo, tem sido um dos favoritos no cenário dos food trucks da Suécia.Localizados em Nacka Strand e servindo hambúrgueres na hora do almoço, eles se tornaram o destino preferido dos amantes de carne.
Divulgação/Burgerdudes
5. Holy Burger: Premiada lanchonete de São Paulo, oferece um ambiente aconchegante que lembra um antigo clube de jazz de Nova York. Seu extenso cardápio conta com 13 hambúrgueres, sendo que o ?Pony Line? possui carne maturada, cheddar, melaço de cana e bacon.
Divulgação/Burgerdudes
2. Hundred Burger: Com algumas unidades em Valência e agora também em Madrid, possui uma decoração inspirada na biblioteca universitária e oferece onze opções de hambúrgueres de carne bovina.
Divulgação/Burgerdudes
Oferece um hambúrguer exclusivo, com carne bovina maturada por 60-90 dias, queijo cheddar, bacon, cebola caramelizada, molho de churrasco e creme de camembert é repleto de sabores.
Reprodução/@hundredburgers_
1: Pizza Loves Emily: Tem lojas em West Village e Brooklyn, e possui The Emmy Double Stack Burger, com dois produtos envelhecidos a seco.