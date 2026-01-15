Ficou na história: Papagaio ‘desafiou’ a Ciência e viveu 120 anos!
Por Flipar
O animal, que virou uma lenda na Austrália, morreu em 1916. O papagaio chegou a dar a volta ao mundo pelo menos sete vezes, já que seu dono era capitão de navio.
reprodução/Biblioteca Sutherland Shire
Uma outra história inusitada envolvendo papagaios aconteceu na Turquia, em maio de 2024. Isso porque duas dessas aves foram "ouvidas" como testemunhas num processo de divórcio.
Amy Irizarry por Pixabay
Na ocasião, o jornal "Today" divulgou que as aves revelaram a infidelidade da mulher. Com isso, o marido pediu a separação e entrou na justiça. Os papagaios, então, foram levados para o tribunal.
Tomas Orth por Pixabay
Não é de hoje que papagaios chamam atenção pela capacidade de imitar sons humanos e pela inteligência, o que os coloca na lista dos animais mais espertos do planeta.
GIANNIZZZERO wikimedia commons
Pesquisadores analisam formas de desenvolver tablets adequados par a interação de papagaios. Em junho de 2025, segundo uma reportagem no AAHA, um estudo de vídeo-chamadas entre papagaios chamado ?Birds of a Feather Video Flock Together? mostrou que as aves podiam provocar chamadas entre si via tela.
Pixabay
Pagagaios atraem estudos em diversas universidades. Em abril de 2023, pesquisadores da Northeastern University, nos Estados Unidos, ensinaram alguns a chamarem uns aos outros e a interagirem em chamadas de vídeos.
Divulgação / Reprodução de vídeo / Northeastern University
Em julho de 2022, ocorreu um fato curioso nos Estados Unidos. Um casal "acusou" o papagaio de soltar o canguru de estimação da família, na Louisiana.
reprodução youtube
A dor de cabeça dos tutores começou quando um dos papagaios da casa, chamado Thor, aprendeu a abrir fechaduras.
reprodução youtube
Veja algumas espécies de papagaios bastante inteligentes. E de periquitos que também demonstram elevada capacidade de interação.
reprodução youtube
Periquito-de-colar indiano: Tem cores vibrantes e uma plumagem no pescoço que dá impressão de colar. Mede cerca de 40 cm. A envergadura das asas pode chegar a 50 cm. Vive até 60 anos.
divulgação casa dos pássaros
Papagaio-ecletus: Nativo da Nova Guiné, tem dimorfismo, ou seja, os machos são diferentes das fêmeas. Machos verdes e fêmeas vermelhas. Vive entre 30 e 50 anos.
Doug Janson wikimedia commons
Eles aprendem as palavras faladas ao redor e, em alguns casos, decoram músicas inteiras. Eles ainda enganam os próprios donos com vozes cheias de melodia!
divulgação casa dos pássaros
Sua capacidade de aprender palavras e expressá-las é impressionante, mas ele se restringe à imitação do dono. É um pássaro que se inspira apenas na "família".
Matt Edmonds wikimedia commons
Esses papagaios conseguem imitar com precisão diversos sons do ambiente, além de vozes dos mais variados timbres. Tal aptidão pode se explicar pela emissão de sons variados que servem de alarme quando estão na natureza.