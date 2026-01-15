Costa dos Corais e o ‘cemitério submerso’ no Brasil
"Algumas áreas realmente pareciam cemitérios. Foi o maior evento de mortalidade registrado até hoje [na região]", alertou o biólogo Robson Santos, em entrevista ao g1.
De acordo com especialistas, a recuperação só é possível se a temperatura da água diminuir e houver colaboração do poder público e da população.
A decisão foi tomada após ação do Ministério Público Federal (MPF), que alertou sobre os danos causados pelas atividades humanas no ecossistema.
A Costa dos Corais, a maior unidade de conservação costeiro-marinha do Brasil, permite turismo regulamentado em alguns pontos, desde que haja controle de visitação, infraestrutura sustentável e fiscalização eficiente.
Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas revelaram uma perda significativa de corais nos últimos anos, após um monitoramento realizado entre setembro de 2023 e novembro de 2024.
O estudo focou em três áreas de branqueamento em Alagoas: Maragogi, Paripueira e Maceió.
Segundo o biólogo, nessas áreas a mortalidade dos corais em recifes rasos variou entre 80% e 90%.
Dados semelhantes foram observados em Pernambuco, onde 70% a 80% dos corais morreram, segundo Pedro Pereira, especialista em biologia de corais.
O branqueamento dos corais foi atribuído principalmente a uma forte onda de calor combinada com o fenômeno El Niño, que impacta o clima global.
Os recifes de corais atuam como barreiras naturais, ajudando a conter o mar e formando piscinas naturais, que se tornam atrações para os turistas, que podem causar impactos.
Ao g1, a prefeitura de Maragogi afirmou que realiza inspeções em todas as piscinas naturais dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do município, controlando a capacidade máxima de visitantes para minimizar impactos ambientais.
Uma alternativa para mitigar os impactos é o turismo sustentável, já aplicado em algumas regiões do Brasil e no exterior.
Um exemplo é o trabalho da Associação Peixe-Boi, em Porto de Pedras (AL), formada por ribeirinhos e pescadores, que promove o turismo de observação e a educação ambiental.
Em Piaçabuçu , Alagoas, também há regras para limitar visitantes em passeios nas dunas, com guias conscientizando sobre preservação e os efeitos do aquecimento global.
Pesquisadores afirmam que, com políticas públicas eficazes e o engajamento da sociedade, a degradação dos corais pode ser revertida.