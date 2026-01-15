Piscina de antigo hospital psiquiátrico atrai turistas no Reino Unido
No seu interior, há uma piscina de 24 metros, além de chuveiros, uma banheira de hidromassagem e até uma sauna, que antes era o confessionário da capela.
Apesar das mudanças, a igreja ainda mantém sua estrutura impressionante, com arcos altos, vitrais coloridos e um teto em abóbada
O condomínio também é popular entre jogadores de times de futebol locais, como Arsenal e Tottenham.
Redbridge é uma área localizada em Ilford, no nordeste de Londres, que dá nome ao London Borough of Redbridge.
O nome "Redbridge", aliás, se refere a uma ponte sobre o rio Roding, construída com tijolos vermelhos ? ao contrário das demais pontes da região feitas de pedra branca. Ela foi demolida em 1921.
A área é conhecida por sua atmosfera residencial tranquila, com ruas arborizadas, parques agradáveis e boa infraestrutura, sendo uma opção popular para famílias que buscam qualidade de vida fora do centro movimentado da capital britânica.
Já o Repton Park é composto por mais de 400 casas e apartamentos, que combinam edifícios góticos vitorianos restaurados com novas construções.
O condomínio conta com jardins privados e uma ampla área verde, anteriormente um campo de críquete, que agora abriga um pavilhão de madeira utilizado como creche infantil.
Com as mudanças nas políticas de saúde mental no Reino Unido no final do século 20, especialmente após a introdução do "Care in the Community" ("tratamento comunitário em vez de internação prolongada"), muitos hospitais psiquiátricos grandes foram fechados.