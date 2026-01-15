Conheça o tratamento Kundalini, que deixou Anitta “zen”
?Minhas prioridades eram sucesso, dinheiro, poder, ser a mais conhecida, a mais famosa. Hoje em dia, as minhas prioridades são estar bem comigo mesma", disse a cantora na ocasião.
"Além de mandar mensagens boas para as pessoas, fazer com que as pessoas entrem na mesma vibração. Eu era estressada 24 horas. Hoje nada me atinge?, completou.
Ela lembrou do período em que precisou ficar internada: "Fiz exame de câncer, disso, daquilo, e não tinha uma explicação. Eu estava mal e não conseguia subir o segundo andar da minha casa. Era uma falta de energia mesmo. Só melhorei quando comecei a tratar da minha espiritualidade ?, contou.
Kundalini é uma palavra que tem origem no sânscrito e significa ?serpente enrolada?. Dessa forma, trata-se de uma energia ?adormecida?, posicionada em um chakra específico: o básico.
Assim, o processo de despertar o kundalini, que pode ser feito por meio de medição e yoga, por exemplo, está associado aos estados de consciência elevados, iluminação espiritual e crescimento pessoal.
Quando a kundalini se move para o topo da cabeça, no chakra coronário, é possível experimentar o estado de plenitude e bem-aventurança. Sentimentos de conexão começam a surgir com tudo e todos.
Os antigos Rishis retratam cada um dos sete Chakras na forma de uma lótus ou de diferentes pétalas de flores, representando a consciência sutil, fresca e delicada.
Os sete chakras ou sete centros nervosos estão conectados com diferentes glândulas do corpo ? glândula tireóide, glândulas adrenal, glândula pituitária, glândula pineal, etc.
Quando a energia kundalini está adormecida nos chakras é comum sentir sensações como inércia, raiva, apego, preguiça, etc. Quando ela é ativada, a inércia se transforma em entusiasmo, depois em criatividade.
Somente com a orientação correta sobre as técnicas, dieta e descanso, o corpo se torna sintonizado e propício para vivenciar esse fenômeno sutil. É importante respeitar o tempo de cada um, pois ao tentar despertar a kundalini shakti pela força, há grandes chances de perder o equilíbrio mental.
Quando a energia sobe naturalmente e através da técnica adequada, experimenta-se tanto entusiasmo, alegria e pertencimento. Todos estes são sinais de um verdadeiro despertar de shakti (energia).
A energia kundalini foi simbolicamente comparada a uma serpente. Nas histórias mitológicas, diz-se que a Mãe Terra repousa sobre os capuzes da serpente ? Shesha Naag, que simboliza a força centrípeta e a força centrífuga.
O kundalini yoga é praticado para ativar a energia shakti, o que permite que ela se mova para cima e através dos chakras ao longo da coluna. A prática de kundalini yoga combina canto, posturas de yoga e respiração.
Chakra Básico: Localizado na base da coluna, ele está relacionado às questões da vida material, tais como família, dinheiro, emprego, prosperidade, lar, segurança e alimento.
Chakra Sacro: Logo acima do chakra básico e um pouco abaixo do umbigo. Relaciona-se com a capacidade criativa em todos os sentidos e com os prazeres da vida.
Chakra Umbilical ou Plexo Solar: Está relacionado com a família, relacionamentos e emoções.
Chakra Cárdico: Encontra-se na região do coração e está diretamente relacionado ao amor. É o chakra do amor próprio, da evolução, do autoconhecimento, do amor ao próximo, e amor à vida.
Chakra Laríngeo: Fica na região da garganta e está relacionado com a expressão de ser quem somos e com a comunicação.
Chakra Frontal: Fica bem na região da cabeça, no centro da testa. Relaciona-se com a mente, pensamentos, memórias e aprendizados. Se estiver em desequilíbrio, a pessoa tende a ficar com o pensamento desequilibrado, perdendo a clareza e foco.
Chakra Coronário: Localizado no topo da cabeça, faz conexão com a espiritualidade, com o propósito de vida e missão própria na Terra.