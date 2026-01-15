Saúde e beleza no verão! Dicas para cuidados com pele e cabelos
Por Flipar
Beba água. Essa é a dica eterna. A água faz bem para o equilíbrio geral do organismo, inclusive a pele. Reabastece o tecido e aumenta a elasticidade, retardando o surgimento de rugas e marcas de expressão.
freepik
Use filtro solar. Isso ajuda a evitar ressecamento, oleosidade excessiva e doenças de pele. Aplique o protetor 15 minutos antes da exposição solar e reaplique se houver transpiração ou se o corpo se molhar.
adorebeautyNZ pixabay
Mesmo em dias nublados, o mormaço emite radiações que podem causar manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele.
markus trier - pixabay
Remova a maquiagem antes de dormir. A higiene e limpeza da pele reduzem o risco de acne e cravos, atenua a oleosidade e age como antioxidante, prevenindo o envelhecimento da pele.
chezbeate pixabay
O uso de esfoliantes ajuda na prevenção. O ideal é fazer esfoliação uma vez por semana. Se a pele for muito oleosa, a aplicação pode ser duas vezes por semana. Mais do que isso, não é recomendado, para não tirar a proteção natural da pele.
silviarita pixabay
O uso de óleos corporais durante o banho ajuda a manter a pele hidratada, pois cria uma fina camada de proteção. Aplique sobre a pele já limpa, em movimentos circulares, e depois enxague.
couleur pixabay
O hidratante corporal deve ser usado, de preferência, após o banho. Hidratantes que repõem ceramidas (lipídios naturais da pele) e ácido hialurônico são indicados. Procure variar as fragrâncias para se sentir estimulada.
divulgação Mônica Sá
A consultora Marta Moreira Bernardes, representante da Natura, dá dicas para os cuidados com os cabelos. Produtos com proteção solar auxiliam para evitar que eles fiquem quebradiços, já que o sol também afeta os fios.
social butterfly pixabay
Uma vez por semana, é recomendado o uso de máscara capilar, para uma hidratação mais profunda. É importante verificar a máscara adequada para cada tipo de cabelo. Passe a máscara após lavar os cabelos e deixe agir por 5 minutos antes do enxague.
Divulgação Mônica Sá
Com os cabelos ainda úmidos, passe o creme para pentear, indicado para o tipo de cabelo. Espalhe o creme nas mãos antes de levar à cabeça, para que ele não fique mais concentrado num único ponto.
luis wilker pixabay
No verão, o banho frio é recomendado, pois, além de aliviar o calor, estimula o metabolismo, previne gripes, reduz a queda de cabelo e deixa a pele mais firme.
publicdomain pictures - pixabay
Mas quem não gosta de banho frio, pode optar pela água morna, apenas para quebrar o frio. A temperatura um pouco mais alta ajuda a relaxar, diminui inchaços, remove toxinas e melhora a respiração.
pixabay
O mais importante é usar o banho para relaxamento, sem levar para este momento as preocupações do dia a dia. Decore o banheiro de forma aprazível para que a sensação seja de bem-estar.
joe137 pixabay
O uso do secador, por causa da alta temperatura, pode danificar os cabelos. Por isso, use leave-in, produto mais concentrado que age como protetor térmico e também reforça a hidratação dos cabelos.