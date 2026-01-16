Justiça autoriza coelho de estimação a viajar com a tutora em voo comercial
Por Flipar
Na decisão, a magistrada entendeu que não havia justificativa técnica para impedir o coelho de viajar com a tutora, já que se trata de um animal de pequeno porte e dócil. O despacho no compartimento de cargas foi considerado um risco desnecessário à saúde do animal.
Freepik
Para permitir o embarque, a decisão exigiu atestado de saúde e Guia de Trânsito Animal válidos no check-in, além de o coelho permanecer em caixa de transporte adequada sob o assento, como, por exemplo, essa caixa que ilustra o texto.
imagem gerada por i.a
Também deveriam ser respeitados o conforto dos passageiros e o pagamento da taxa prevista para transporte de pets.
StockSnap/Pixabay
O caso também reforça que o coelho é um dos animais de estimação mais comuns no Brasil, criado dentro de casa e com forte vínculo afetivo. Assim como cães e gatos, ele exige cuidados específicos e pode sofrer com estresse em situações de transporte inadequado.
imagem gerada por i.a
Os coelhos são animais peludos e orelhudos que encantam com sua fofura, mas guardam muito mais do que aparentam. Veja curiosidades e características dos coelhos, inclusive seu papel na cultura e na ficção.
freepik wirestock
Outra característica marcante dos coelhos é sua pelagem densa e macia, que pode variar em cores como branco, cinza, preto, marrom e até manchas.
Aswathy N Unsplash
O tamanho de um coelho pode variar de acordo com a raça, desde mini coelhos de 1kg até gigantes da região de Flandres, na Bélgica, que chegam a pesar 8kg!
domínio público
A expectativa de vida média de um coelho varia de 8 a 12 anos, com alguns podendo viver até 15 anos.
freepik wirestock
Uma curiosidade interessante é que os coelhos têm uma visão de quase 360 graus, o que lhes permite detectar predadores de todos os lados, inclusive de trás!
FoxTerrier/Pixabay
Eles têm um sistema digestivo sensível e devem comer principalmente feno de capim e vegetais folhosos. Mas não se engane com a fofura, eles também pode ser um tanto quanto escatológicos...
Christel por Pixabay
Na vida selvagem, os coelhos são encontrados em vários habitats ao redor do mundo. Eles costumam viver em tocas, campos, florestas e áreas gramadas.
wikimedia commons Mænsard vokser
Para tê-los como animal de estimação, são necessários alguns cuidados: eles precisam de espaço para se exercitar, então é importante ter um espaço grande o suficiente para eles se moverem.
freepik wirestock
Além disso, os coelhos devem ser alimentados com uma dieta balanceada de feno de capim, ração específica, verduras frescas e água limpa. Também é importante manter as gaiolas sempre limpas e fazer visitas regulares ao veterinário para check-ups e vacinação.
wikimedia commons JJ Harrison
E sim, os coelhos podem comer cenoura, mas com algumas ressalvas. O legume não deve ser a base da alimentação do coelho, mas sim um complemento.
freepik wirestock
A ideia de que coelhos botam ovos está relacionada à tradição da Páscoa, na qual eles se tornaram uma figura folclórica que entrega ovos de chocolate às crianças.
freepik master1305
Em algumas culturas, os coelhos são vistos como símbolos de sorte. Na tradição cristã, representa a nova vida e a ressurreição de Jesus Cristo.
pexels lucas
Em algumas culturas indígenas americanas, os coelhos são personagens importantes em histórias tradicionais, muitas vezes representando esperteza e astúcia.
Alex S. por Pixabay
Ao longo dos anos, os coelhos também passaram a fazer parte da cultura popular, como pinturas, literatura e folclore de diversas culturas.
freepik denamorado
Um dos exemplos mais marcantes é o Coelho Branco, do livro "Alice no País das Maravilhas" de Lewis Carroll. É um dos "coelhos" mais icônicos da literatura.
reprodução
Outro coelho icônico da cultura pop é o Pernalonga, personagem da Warner Bros. pertencente ao universo dos desenhos "Looney Tunes", sucesso absoluto no anos 1980 e 1990.