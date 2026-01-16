Búzios: charme internacional, praias icônicas e paisagens que encantam o ano todo
A antiga vila de pescadores se transformou em referência turística sem perder sua identidade.
Localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Armação dos Búzios atrai visitantes durante todo o ano. O balneário reúne natureza exuberante, boa gastronomia e infraestrutura turística consolidada.
Atualmente, a cidade tem aproximadamente 40 mil moradores, de acordo com dados do IBGE, e adota regras urbanísticas que limitam a altura das edificações a dois andares, com o objetivo de preservar a paisagem e o horizonte.
Já a Praia da Marina chama atenção pelo perfil moderno e pela presença constante de embarcações. É um ponto estratégico para quem aprecia o turismo náutico e passeios pelo mar.
Em 1964 a atriz francesa passou um período na então vila de pescadores ao lado do namorado brasileiro Bob Zagury, fugindo do assédio da imprensa internacional ? visita que ajudou a projetar Búzios para o mundo.
A Orla Bardot, onde fica a estátua, tem várias atrações.
A Casa do Sino é um prédio histórico do século XIX com fachada colonial preservada à beira-mar.
A Rua das Pedras é o principal ponto de encontro de Búzios, reunindo lojas, bares, restaurantes e galerias em um clima charmoso e descontraído.
Outro atrativo que chama a atenção é a piscina de ondas, opção de lazer que amplia as alternativas além das praias. O espaço é bastante procurado por famílias e visitantes em busca de diversão controlada.
A Praia de João Fernandes está entre as mais populares da cidade. Suas águas calmas favorecem o mergulho, a prática de snorkel e passeios de caiaque.
Perto dali, a Praia dos Ossos combina beleza natural e valor histórico. O local mantém um clima tradicional e funciona como ponto de partida para táxis marítimos.
Já a Praia da Ferradura se destaca pelo formato de enseada. As águas tranquilas e a faixa de areia extensa atraem famílias e praticantes de esportes leves.
Búzios também é reconhecida pela forte presença de iates e veleiros ancorados ao longo da costa. Esse movimento reforça a vocação da cidade para o turismo de alto padrão e experiências exclusivas.
Os passeios de barco são um dos grandes atrativos locais. Eles permitem conhecer praias menos acessíveis por terra e observar a cidade a partir de ângulos privilegiados.
Além das praias, a cidade oferece uma vida noturna ativa, com bares, restaurantes e eventos culturais. O centro concentra opções que agradam diferentes perfis de visitantes.
A gastronomia é outro ponto forte, com influência internacional e destaque para frutos do mar. Restaurantes à beira-mar ajudam a compor a experiência turística.
A infraestrutura hoteleira é variada, com pousadas charmosas e resorts sofisticados. Isso garante conforto tanto para estadias curtas quanto para temporadas prolongadas.