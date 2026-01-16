Sardinha faz bem para os ossos: mais cálcio que leite
Por Flipar
De acordo com Maria Oliveira, além da proteína que chama atenção na sardinha, o peixe também fornece minerais fundamentais para a manutenção dos ossos. A especialista ressaltou que o consumo frequente desse alimento é uma forma simples e acessível de melhorar a qualidade da alimentação.
Imagem gerada por i.a
Um dos peixes mais presentes na pesca e nos pratos brasileiros, a sardinha é muito importante para o desenvolvimento do ecossistema marinho. Prata, escamosa e saborosa, essa espécie também traz inúmeros benefícios à saúde dos consumidores.
Acredita-se que seu nome seja em função da sua origem, em Sardenha, uma das ilhas no mar Mediterrâneo. Por lá, o pescado era capturado e exportado para outras regiões do mundo, especificamente no século XV, época das Grandes Navegações.
Pixabay/pasja1000
Ela, então, se alimenta de plâncton, contribuindo para a regulação das populações de microalgas e outros organismos. Ao mesmo tempo, é predada por várias espécies, incluindo aves marinhas, golfinhos, baleias e outros tipos de peixes.
Renato Loschiavo - Flickr
Além disso, a sardinha também é pescada em larga escala, o que pode ter impactos no ecossistema se não for praticada de forma sustentável.
Reprodução
A pesca sustentável é baseada em estudos que medem o impacto para o ecossistema marinho e para a sobrevivência da população que depende economicamente dela.
John Zook/Pexels
Ela leva em conta a saúde da população de peixes, assim como o impacto ambiental e uma gestão eficaz de tal atividade. Existem, portanto, determinados fatores ecológicos que naturalmente influenciam na quantidade de pesca disponível para consumo.
Reprodução de TV
A sardinha (Sardina pilchardus) é um pequeno peixe cujo comprimento máximo é cerca de 27 cm podendo chegar até aos 14 anos. No entanto, na costa portuguesa, são mais comuns as mais jovens (6-7 anos).
Pixabay/DanielaElena
A reprodução da sardinha ocorre ao longo da plataforma continental portuguesa, entre outubro e abril, com maior intensidade entre dezembro e fevereiro. Isso envolve fecundação externa, com a fêmea desovando cerca de 20.000 a 60.000 ovos pelágicos.
Pixabay
Na reprodução, por exemplo, a disponibilidade de alimento é crucial e depende de condições favoráveis e de outros fatores intrinsecamente associados aos indivíduos de sardinha, como o tamanho das fêmeas e as suas reservas energéticas.
Pixabay/amadeosainz
As sardinhas são uma fonte de ácidos graxos ômega-3. Embora mais comumente servida em lata, ela também pode ser consumida grelhada, em conserva ou defumada quando fresca.
Na fábrica de conservas, os peixes são lavados, tendo suas cabeças removidas, Assim, eles são defumados ou cozidos, seja por fritura profunda ou por cozimento a vapor, sendo depois secos.
Pixabay
Tipicamente, embala-se as sardinhas em uma lata pequena com um anel de puxar como a de uma lata de bebida. Assim, tem a vantagem de ser um alimento não perecível e de fácil transporte.
Pixabay
Ela é rica em vitaminas A, K, E e D, assim como em minerais como cálcio, fósforo, ferro e magnésio. Dessa forma, por ser de origem de águas salgadas, essa espécie de peixe contém ainda maiores teores de iodo.
É uma fonte de proteínas de alto valor biológico, essencial para uma alimentação equilibrada. A sardinha também possui uma gordura de boa qualidade, sendo fonte de ômega 3, importante para a redução da inflamação no corpo, vitamina B12 e selênio.
Pixabay
Por essa ação anti-inflamatória, o consumo de sardinha é indicado para indivíduos com risco de doença cardiovascular, assim como os diabéticos e pessoas com nível elevado de triglicerídeos.
Youtube/
Mulheres
Fonte importante de cálcio, a sardinha pode fortalecer os ossos e ajuda a prevenir a osteoporose. Assim, os minerais e as vitaminas presentes neste rico alimento participam da mineralização óssea. Por esse motivo, o consumo é recomendado para mulheres na menopausa e idosos.
Pixabay/lola56
Essa espécie de peixe é uma excelente fonte de proteína e, assim como as carnes bovina, de ave e suína, contém todos os aminoácidos essenciais.
Pixabay/makamuki0
O consumo desse alimento interfere na parte cognitiva cerebral dos indivíduos. Isso acontece em razão do peixe ser um reservatório de fósforo, triptofano e vitamina B12, que asseguram o estado de bem-estar cerebral.
Pixabay/elcodigodebarras
Outra fonte de minerais que pode ser absorvida na sardinha é a vitamina D. Ela fortalece dentes e ossos e aumenta a força muscular.
Pixabay/PhotoEnduro
As sardinhas brasileiras são diferentes das portuguesas, sendo que as brasileiras são mais magras e adequadas para fritura, enquanto as portuguesas são mais gordas e ideais para grelhar.