CNH 2026 de graça e automática: saiba quem tem direito
Por Flipar
O benefício vale para os chamados bons condutores, ou seja, motoristas sem infrações registradas nos últimos 12 meses. É necessário manter um histórico limpo no trânsito para ter direito à renovação automática.
imagem gerada por i.a
Outro requisito é estar inscrito no Cadastro Positivo de Condutores, que reconhece boas práticas. A adesão pode ser feita de forma voluntária pelo próprio motorista.
Reprodução de vídeo TV Globo
Quando a CNH estiver próxima do vencimento, o sistema faz a atualização automaticamente.
O novo prazo de validade passa a constar na versão digital do documento.
Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons
A renovação ocorre sem necessidade de exames médicos ou avaliações presenciais. A regra vale apenas para quem não possui restrições médicas registradas.
Reprodução de vídeo TV Globo
A medida começou a ser aplicada gradualmente, alcançando milhares de motoristas logo no início.
A expectativa é ampliar o alcance ao longo dos próximos anos.
Agência Brasil/EBC
Nem todos os condutores podem participar do processo automático. Há limites de idade e situações específicas que exigem renovação tradicional. Os idosos acima de 70 têm regras próprias.
imagem gerada por i.a
Motoristas com 70 anos ou mais continuam obrigados a realizar exames periódicos.
A renovação automática não se aplica a esse grupo por questões de segurança.
imagem gerada por i.a
Condutores entre 50 e 69 anos podem utilizar o benefício apenas uma vez.
Após isso, a renovação volta a seguir o modelo convencional.
Imagem Freepik
Quem teve a validade da CNH reduzida por recomendação médica fica fora da regra automática. Nesses casos, a avaliação de saúde segue sendo obrigatória
Reprodução/Freepik
A iniciativa faz parte de um esforço maior de digitalização dos serviços públicos. O objetivo é tornar processos mais rápidos e menos custosos para a população.
Imagem Freepik
Além da praticidade, a medida funciona como incentivo ao respeito às leis de trânsito. Motoristas responsáveis passam a ser recompensados por seu histórico.
Imagem/Freepik
Para aproveitar a novidade, é importante manter os dados atualizados nos sistemas oficiais. Assim, a renovação automática ocorre sem falhas ou necessidade de intervenção manual.