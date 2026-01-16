Mistério sem fim: desaparecimento do menino Carlinhos já dura 52 anos
Por Flipar
O Caso Carlinhos completou 51 anos - está próximo de 52 anos - e segue sem ter uma solução.
Reprodução
De acordo com dados do programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e a Adolescência, trata-se do desaparecimento de criança há mais tempo sem resposta no Rio de Janeiro.
Divulgação
Carlinhos foi sequestrado dentro de sua casa na rua Alice, bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro.
Eduardo P/Wikimedia Commo
Na noite do sequestro, o menino assistia TV ao lado da mãe, Maria da Conceição Ramirez, e de quatros dos seus seis irmãos.
Pixabay
A mãe e as demais crianças presentes na casa foram trancadas no banheiro pelo criminoso.
Wesley Pacífico na Unsplash
O pai do garoto, João Mello da Costa, havia saído com os dois filhos menores (Roberto, 8 anos, e Luciana, 6) e não presenciou o sequestro.
Reprodução
Proprietário da indústria farmacêutica Unilabor, em Duque de Caixas, na Baixada Fluminense, João da Costa foi a Copacabana fazer uma entrega.
Reprodução/Facebook
No dia seguinte ao crime, o jornal O Globo estampou o rosto de Carlinhos em sua capa.
Reprodução
Os sequestradores deixaram um bilhete exigindo 100 mil cruzeiros (moeda da época) em até dois dias pelo resgate da criança.
Banco Central do Brasil
Com a comoção despertada pelo caso, a família recebeu doações e chegou ao valor do resgate.
Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
João da Costa deixou a quantia em uma caixa de cimento na Rua Alice, conforme determinado no bilhete, porém Carlinhos não apareceu.
Reprodução/Google Street View
Policiais disfarçados se posicionaram perto do local para tentar capturar os bandidos, mas ninguém apareceu para pegar o dinheiro.
reprodução de TV
No início de 1974, o pai de Carlinhos foi preso após Adilson de Oliveira confessar o crime e dizer que o fez a mando de João da Costa.
Pixabay
Logo constatou-se que a confissão era falsa e João da Costa foi solto.
Ichigo121212/Pixabay
Anos depois, João da Costa voltou a ficar na mira da Justiça por obra do detetive particular Bechara Jalkh. A suspeita era de que teria tramado o sequestro para quitar dívidas.
Freepik
Exames grafotécnicos demonstraram que a letra do bilhete deixado na casa era de um funcionário do pai do menino, Silvio Pereira. Ele foi condenado em primeira instância, mas ficou livre após recorrer.
angelo giordano pixabay
Jamais foi comprovado o envolvimento de João da Costa. O paradeiro de Carlinhos nunca foi descoberto. Nessas décadas, exames de DNA com homens que se apresentavam como Carlinhos deram negativo e nunca se encontrou uma pista efetiva.