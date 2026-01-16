Fãs estão na expectativa pelos shows de Ne-Yo no carnaval brasileiro
Por Flipar
Sua última passagem pelo país foi em 2024, incluindo show no Espaço Unimed, em São Paulo e no Rock in Rio.
Reprodução Youtube
Em 16 de fevereiro, Ne-Yo se apresenta em Recife no Carvalheira na Ladeira, no Memorial Arcoverde, evento que reúne artistas como Anitta, Jorge e Mateus, Pedro Sampaio, Gusttavo Lima e Wesley Safadão.
wikimedia commons/Portal da Copa/ME
No dia 17 de fevereiro, Ne-Yo encerra sua passagem pelo Brasil no Nosso Camarote, no Rio de Janeiro, no Sambódromo, prometendo ser a principal atração internacional da temporada.
Jose Guertzenstein por Pixabay
Em 2025, o cantor se juntou a Mary J. Blige e Mario na turnê "The For My Fans Tour" que percorreu os Estados Unidos.
- Reprodução/Twitter @thetownfestival
Shaffer Chimere Smith, conhecido como Ne-Yo, nasceu no Camden, Arkansas, Estados Unidos, em 18 de outubro de 1979. Crescido em uma família de músicos, o cantor estudou na Las Vegas Academy e se juntou ao grupo de Rhythm and blues Envy.
Instagram @neyo
Essa experiência inicial foi fundamental para a formação de seu estilo e para a construção de sua identidade artística. A banda terminou em 2000.
Instagram @neyo
Após o fim do grupo, Ne-Yo direcionou seus esforços para a composição, escrevendo músicas para outros artistas.
Instagram @neyo
Uma de suas primeiras composições notáveis foi "That Girl", regravada por Marques Houston, mas foi "Let Me Love You", escrita para o cantor Mario em 2004, que realmente catapultou sua carreira.
Instagram @neyo
A canção tornou-se um grande sucesso, permanecendo no primeiro lugar da Billboard Hot 100 por nove semanas e solidificando a reputação de Ne-Yo como um compositor de talento.
Instagram @neyo
Essa visibilidade também resultou em uma indicação ao Grammy de 2006 na categoria Melhor Performance Masculina de Rhythm and blues, um reconhecimento significativo para um artista em ascensão.
Divulgação
Com a fama, Ne-Yo teve a oportunidade de assinar com a gravadora Def Jam, o que lhe permitiu finalmente lançar seu primeiro álbum solo, "In My Own Words", em 2006.
Instagram @neyo
O disco foi um marco em sua carreira, apresentando ao público não apenas suas habilidades como compositor, mas também como intérprete.
Instagram @neyo
Com letras sedutoras, clipes dançantes e um visual cativante, Ne-Yo rapidamente se estabeleceu como um ícone do Rhythm and Blues dos anos 2000.
Instagram @neyo
O álbum trouxe quatro singles de sucesso: "Stay", "When You?re Mad" e "So Sick". Dentre eles, "So Sick" se destacou como uma das canções mais memoráveis da carreira de Ne-Yo.
Instagram @neyo
"In My Own Words" foi um sucesso comercial, estreando em primeiro lugar na Billboard Hot 200 e recebendo uma indicação ao Grammy na categoria Melhor Álbum de Rhythm and Blues Contemporâneo.
Instagram @neyo
Esse reconhecimento não veio apenas por causa das músicas, mas também pela imagem única que Ne-Yo criou para si mesmo. Seu chapéu característico e os passos de dança marcantes presentes em suas performances conquistaram o público.
Instagram @neyo
Após o sucesso de seu primeiro álbum, Ne-Yo continuou a lançar material de qualidade, consolidando sua carreira com álbuns como "Because of You" (2007) e "Year of the Gentleman" (2008).
- Instagram @neyo
Esses discos ampliaram ainda mais seu repertório, trazendo novas sonoridades e mostrando sua evolução como artista.
Ne-Yo - Instagram @neyo
Ne-Yo (na foto, com a mãe) é conhecido por suas letras que falam sobre amor, relacionamentos e emoções, e essa conexão emocional é algo que o público brasileiro aprecia profundamente.
Instagram @neyo
As músicas dele frequentemente exploram a vulnerabilidade e a intensidade das relações humanas, tocando em temas universais que ressoam com pessoas de diferentes culturas.
Instagram @neyo
Sua versatilidade e talento como compositor o tornaram uma figura respeitada não só como intérprete, mas também como criador de sucessos para outros artistas, como Beyoncé e Rihanna.