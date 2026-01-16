Tradição e educação: hábitos curiosos de etiqueta em diferentes países
?O que já foi obrigatório no século 19, por exemplo, hoje pode soar irrelevante", explica a consultora de etiqueta e hospitalidade, Luciane Segarra.
Baseado na plataforma de gastronomia TasteAltas, confira a seguir uma lista com hábitos curiosos de 15 países quando o assunto é etiqueta!
Coreia do Sul: Se alguém servir um chá, um café ou um prato de uma pessoa mais velha, receber segurando com as duas mãos simboliza respeito.
Cazaquistão: Mesmo fora do horário das refeições, é comum oferecer chá e pão aos visitantes, já que o pão é considerado um alimento sagrado e símbolo de hospitalidade.
China: O hábito de "raspar o prato" na China pode ser mal visto. O ideal é deixar um pouquinho de comida para sinalizar que você foi bem servido.
Chile: Não estranhe se hambúrgueres ou mesmo lanches mais simples vierem acompanhados de garfo e faca no Chile.
França: Sabe aquele pãozinho para beliscar antes do prato principal? Na França ele não é só uma entradinha e serve para acompanhar a refeição.
Inglaterra: No Reino Unido, onde o chá é uma tradição cultural, a etiqueta à mesa é levada a sério. Mexer a bebida sem fazer barulho e ? no caso das comidas ? deixar o garfo com os dentes para baixo são sinais de educação.
No Brasil, a etiqueta à mesa combina influências europeias, principalmente portuguesas e francesas, com costumes próprios marcados pela hospitalidade e informalidade.
O uso de faca e garfo é comum em ocasiões formais, e conversar durante as refeições é considerado natural.