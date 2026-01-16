Ranking de trabalhadores tristes ou raivosos deixa Brasil mal na fita
Por Flipar
Segundo a Forbes, os dados da consultoria Gallup mostram que
25% dos trabalhadores brasileiros afirmaram sentir tristeza todos os dias, deixando o país atrás apenas de Bolívia (32%), El Salvador (26%) e Jamaica (26%).
Imagem Freepik
Além disso, o levantamento mostrou que 18% dos brasileiros relataram sentir raiva todos os dias.
Imagem gerada por i.a
Nesse quesito, a Bolívia ficou em 1º com 55%, enquanto Paraguai (34%) e Jamaica (35%) apresentam as menores taxas de estresse entre os profissionais.
Imagem Freepik
A pesquisa, que entrevistou 128 mil pessoas em mais de 160 nações, apontou uma série de fatores que causam esses sentimentos negativos nos trabalhadores.
freepik - creativeart
O relatório indica que o ambiente de trabalho e a eficácia dos líderes são cruciais para a saúde mental dos funcionários.
fauxels pexels
O documento sugere ainda que a influência dos gestores pode ser tão significativa quanto a de pessoas de apoio na vida pessoal, como os cônjuges.
Marc Mueller pexels
Um dado importante revelado pelo estudo é o efeito da solidão no ambiente de trabalho, que atinge uma em cada cinco pessoas globalmente.
Imagem gerada por i.a
No Brasil, onde as relações interpessoais são fundamentais para o bem-estar e a produtividade, a solidão pode se tornar um obstáculo ainda mais sério.
freepik
Estimativas apontam que, por esses motivos, 8,9 trilhões de dólares são perdidos por ano em todo o mundo, o que representa cerca de 9% do PIB global.
Gerd Altmann pixabay
Apesar de nem todos os problemas de saúde mental estarem diretamente ligados ao trabalho, a pesquisa destaca a relevância do ambiente profissional no combate a esses problemas.
David Mark por Pixabay
Segundo o relatório, a promoção de uma cultura de bem-estar e a implementação de políticas de trabalho mais flexíveis são algumas das sugestões recomendadas para melhorar essa situação.