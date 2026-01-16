Não dá pra acreditar: Homem mais velho do mundo surpreende com menu favorito
Por Flipar
Trata-se de Primo Olivieri, que nasceu em 7 de março de 1914 , alcançando 111 anos em 2025.
reprodução/LongeviQuest
Josino Levino Ferreira, que fazia parte da lista, comemorou seu 112º aniversário em 3 de abril de 2025. Mas morreu no dia 5 de outubro.
reprodução/LongeviQuest
Durante essa época, mudou-se com a família para Apuiarés, no Ceará, onde reside até hoje na unidade de acolhimento Lar São Sebastião.
divulgação
A cidade tem pouco mais de 14 mil habitantes e localizada na microrregião do Médio Curu, no Norte Cearense.
divulgação
João era casado com Josefa Albano dos Santos, que morreu em 1994, quando tinha 74 anos.
Sabine van Erp/Pixabay
Apaixonado pelo tradicional Liverpool FC, clube fundado 20 anos antes de seu nascimento, Tinniswood acompanhou todas as oito conquistas do time na Taça da Inglaterra e presenciou 17 dos 19 títulos da equipe na liga inglesa.
Divulgação
A partir de 2012, quando completou seu 100º aniversário, John Tinniswood passou a receber cartões de felicitação da rainha Elizabeth, que era 14 anos mais jovem que ele.
Imagem Free de WikiImages por Pixabay
Durante sua longa vida, Tinniswood testemunhou as duas Guerras Mundiais e contribuiu ao trabalhar no setor administrativo do Corpo de Pagamento do Exército.
Domínio público
Em nota, o Guinness Book lamentou a morte do britânico: "Guinness World Records está entristecido em descobrir que John Tinniswood, o homem mais velho do mundo, morreu aos 112 anos". Agora, o posto é ocupado por um brasileiro.