Celebridades que assumiram ter feito harmonização facial
Por Flipar
Aos 55 anos, ele foi notícia ao realizar diversos procedimentos estéticos como aplicação de botox, laser, preenchimento labial e mandibular, correção do "bigode chinês" e estímulo de colágeno para reduzir a flacidez.
Reprodução/Instagram
Macchi, que foi galã da TV nos anos 1990, compartilhou o resultado nas redes sociais, mostrando o novo visual repaginado. Relembre outros artistas que se submeteram ao procedimento!
Montagem/Reprodução/Instagram
Humberto Martins ? O ator fez harmonização facial em 2022 e disse ter ficado satisfeito com o resultado, que suavizou suas linhas de expressão.
Reprodução/Instagram
Dedé Santana ? Fez o procedimento em fevereiro de 2023, surpreendendo fãs com um visual rejuvenescido. Na ocasião, chegou a dizer que havia "perdido uns 55 anos".
Reprodução/Instagram
Eliezer ? O ex-participante do BBB 22 gastou R$ 14 mil para harmonizar seu rosto e ainda afirmou: "Fiquei bonito".
Reprodução/Redes Sociais
Joelma ? A cantora paraense já realizou inúmeros procedimentos no rosto. Em 2019, ela confessou que "amou" o resultado.
Montagem/Reprodução/Instagram
Alok ? Além dos sucessos musicais, o DJ também "bombou" nos portais de fofoca quando deu uma ajeitada no queixo.
Reprodução/Instagram
Diego Hypólito ? O ginasta e ex-BBB alinhou o nariz, empinou o queixo e fez preenchimento no lábio superior.
Reprodução/Instagram
Marrone ? O sertanejo apareceu com o rosto completamente modificado em março de 2023 e chegou a virar meme nas redes sociais. Em 2024, ele disse que "nunca mais" fará plásticas.
Montagem/Reprodução
O objetivo não é transformar totalmente a fisionomia, mas suavizar linhas de expressão, corrigir pequenas assimetrias e melhorar o contorno facial.
Pixabay
O procedimento se popularizou nos últimos anos, principalmente entre celebridades e influenciadores. Apesar dos resultados imediatos, exige manutenção, pois os efeitos não são permanentes.