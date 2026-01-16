Queda populacional deixa cidades vazias no Japão

Em 2024, o país registrou apenas 720.988 nascimentos, o menor número em 125 anos, representando uma queda de 5% em relação ao ano anterior.
Paralelamente, ocorreram 1,61 milhão de mortes no mesmo período, resultando em um decréscimo populacional significativo.
Cerca de 29,3% da população japonesa tem 65 anos ou mais, o que agrava a escassez de mão de obra e aumenta os desafios fiscais relacionados aos gastos com seguridade social.
Essa tendência afeta especialmente as áreas rurais, onde muitas cidades e vilas enfrentam um declínio populacional acentuado. Veja as cidades menos populosas do Japão.
Utashinai (Hokkaido): Localizada na região de Sorachi, é a menor cidade do Japão, com aproximadamente 3.000 habitantes. Conhecida por sua história na mineração de carvão, atualmente busca revitalização econômica através do turismo.
Yubari (Hokkaido): Também situada em Hokkaido, tem cerca de 7.000 residentes. Famosa por seus melões premium e por sediar o Festival Internacional de Cinema de Yubari.