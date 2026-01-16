Segredos da dieta de Sophia Loren, 91 anos de beleza singular

Por Flipar
Com sete décadas e meia de carreira, grande parte reunida em autobiografia lançada em 2014, a atriz é estrela de filmes como “O Homem de La Mancha” e “Os Girassóis da Rússia”. É vencedora de um Oscar e de um Urso de Ouro.
Para quem não viu, Sofia Loren já revelou alguns segredos de sua alimentação. Entre eles o azeite de oliva, que evita o envelhecimento da pele, e o abacaxi fresco, consumido diariamente para ajudar na eliminação de gordura. Ela também não abre mão dos vegetais frescos.
Para promover a limpeza do corpo, Sophia Loren adota uma dieta mensal de três dias, com mil calorias diárias. O destaque do cardápio é a massa, seu alimento favorito, acompanhada de vegetais e porções equilibradas.
Assim como Sophia Lauren, diversos atores e atrizes já passaram dos 90 anos. Alguns se aposentaram, enquanto outros continuam em atividade tanto no Brasil como no exterior. Veja a lista.
Dick van Dyke – O ator nasceu em 13/12/1925 no Missouri (Estados Unidos). Em 2020, atuou em “O Retorno de Mary Poppins”, reedição do “Mary Poppins” original, que ele também estrelou. É seu maior marco no cinema.
Em junho de 2024, foi homenageado na cerimônia do Emmy, em Los Angeles. Ele recebeu o prêmio de Melhor Atuação como Convidado em Série Dramática Diurna por seu papel como Timothy Robicheaux na novela “Days of Our Lives”, tornando-se o vencedor mais velho da história do Daytime Emmy, aos 98 anos
Michael Caine – O ator de 92 anos pode interromper a aposentadoria para a sequência de “O Último Caçador de Bruxas”. Ele voltaria ao papel de Dolan, o padre que auxiliava o caçador vivido por Vin Diesel. O filme original arrecadou 27 milhões de dólares na América do Norte e 146 milhões de dólares no mundo.
Jack Betts – Conhecido pelo papel no filme Homem-Aranha (2002), o ator morreu dormindo aos 96 anos em Los Osos, Califórnia, em 19 de junho de 2025. Nascido em Miami e formado no Actors Studio, atuou em vários faroestes e marcou carreira no cinema e TV.
Ary Fontoura – O ator paranaense, nascido em 27/1/1933, é um dos mais prestigiados do Brasil, figura recorrente em novelas, além de diretor de teatro, poeta e escritor. Tem vários prêmios e recebeu um Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra em 2018.
Rita Moreno – Nasceu em 11/12/1931, em Hamacao (Porto Rico). Ainda atua. Fez West Side Story (2021), The Prank (2022) e está filmando Fast X (2023).
Rita é atriz, cantora e dançarina. Começou a carreira em 1950. Seu maior papel foi em West Side Story (Amor Sublime Amor), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (1962).
Bárbara Eden – Nasceu em 23/8/1931, no Texas (Estados Unidos). Seus últimos trabalhos em cinema e TV foram em 2003.
Barbara notabilizou-se no seriado de TV “Jeannie é um Gênio”, anos anos 1960 e 1970.
Robert Duvall – Nasceu em 5/1/1931 na Califórnia (Estados Unidos). Seu último trabalho em cinema foi no filme “O Juiz” (2014), no papel de protagonista, o juiz Joseph Palmer.
Ator, produtor e cineasta, Duvall ganhou Oscar por “Força do Carinho” (1983), mas é mais lembrado como o tenente-coronel Bill Kilgore em “Apocalypse Now” (1979 – foto), que lhe valeu outras premiações, e o advogado Tom Hagen na saga “O Poderoso Chefão”
William Shatner – Nasceu em 22/3/1931 em Quebec (Canadá). Continua atuante. Intérprete de Lord Ogmba, em 2019, em “Creators: The Past”. Apresentador da série documental “O Inexplicável”, na Discovery.
Shatner também é músico. Seu maior papel é o capitão James T. Kirk, da nave Enterprise na saga “Star Trek”. Em 2021, ele fez viagem curta ao espaço na nave da Blue Origin.
Clint Eastwood – Nasceu em 31/5/1930, na Califórnia (Estados Unidos). Ainda é muito atuante. Em 2021, fez “Cry Macho: O Caminho para Redenção”, em que ele atua e também assina a direção.
Tony Tornado – Nascido em 26/5/1930, começou a carreira como Tony Checker e chegou a atuar nos Estados Unidos. Ainda é atuante, esteva no ar na novela “Amor Perfeito”, da Globo, em 2023, como o Frei Tomé, e atualmente aparece na novela “Eta Mundo Melhor”
Atuou em “Ainda Estou Aqui”, que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2025. Por este filme a filha dela, Fernanda Torres, ganhou o Globo de Ouro e concorreu ao Oscar de Melhor Atriz.
Lima Duarte – Nasceu em 28/3/1930 em Sacramento (MG). Ator de prestígio e muitos papéis, também é dublador e a voz do gato Manda-Chuva no desenho animado.
Tippi Hedren – Nasceu em 19/1/1930 em Minnesota (Estados Unidos). Não atua desde 2014. É lembrada pelo papel de Marnie no filme homônimo de Alfred Hitchcock.
Robert Wagner – Nasceu em 10/2/1930 em Michigan (Estados Unidos). Fez grande sucesso ao lado de Stefanie Powers no seriado “Casal 20”. Foi envolvido em polêmica por causa da morte da esposa, a atriz Natalie Wood.
Paul Dooley – Nasceu em 22/2/1928 em Virginia Ocidental (Estados Unidos). Começou a carreira como cartunista e migrou para cinema e shows, sempre no ramo do humor. Interpretou o Dudu em Popeye (1980).
Estelle Parsons – Nasceu em 20/11/1927, em Massachussetts (Estados Unidos). Fez cinema, teatro e TV. Ganhou Oscar de Coadjuvante (1968) por Bonnie E Clyde.
Lisa Lu – Nasceu em 19/1//1927 em Pequim (China). Cantora de ópera, foi para os Estados Unidos e seus principais papéis foram nos filmes é mais conhecida por seus papéis nos filmes “O Último Imperador”, “The Joy Luck Club” e “Podres de Ricos”.
William Daniels – Nasceu em 31/3/1927 em Nova York (Estados Unidos). Ator de cinema e TV, teve papéis de coadjuvante em vários filmes e seriados.
Laura Cardoso – Nasceu em 13/9/1927, em São Paulo. Atriz de longa carreira, muito premiada em sua trajetória, e que também já fez dublagens. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural, honraria do governo brasileiro.
Mel Brooks – Nasceu em 28/6/1926 em Nova York (Estados Unidos). Ator, cineasta e músico. Um dos poucos artistas a receber os quatro maiores prêmios: Oscar (cinema), Grammy (música), Emmy (TV) e Tony (teatro).
Eva Marie Saint – Nasceu em 4/7/1924 em Nova Jersey (Estados Unidos). Uma das belas loiras da Era de Ouro de Hollywood, Oscar pela atuação em “Sindicato de Ladrões”, ao lado de Marlon Brando (1954).