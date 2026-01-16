Maravilhas da Croácia, um dos países mais belos do mundo

Por Flipar

Zagreb – A capital croata é repleta de construções em estilo austro-húngaro dos séculos 18 e 19. A Cidade Alta abriga vários dos mais importantes e antigos patrimônios do país.
strgars por Pixabay

Rua Tkal?i?eva- A rua no Centro de Zagreb é muito movimentada por ter vários cafés, bares e restaurantes que transformam o local num point dia e noite.
Modzzak wikimedia commons

Parque Nacional dos Lagos de Plitvi?e – Faz parte de uma reserva natural de 300 km² , com 16 lagos interligados por cachoeiras. Tudo muito bem preservado.
Tomnie wikimedia commons

Zadar – Cidade histórica que tem ruínas romanas e venezianas na antiga península. As colunas se espalham por diversas partes, tornando o passeio a pé uma das melhores fontes de entretenimento e cultura.
Maestralno wikimedia commons

Além da beleza natural do litoral, Split tem palácios, estátuas, igrejas, monumentos históricos valiosos. Um dos mais importantes é o Palácio de Diocleciano, uma enorme fortaleza do Império Romano no século 4.
walter9 wikimedia commons

Rovinj – É um centro turístico popular e um ativo porto de pesca. Construída num esporão rochoso na costa ocidental da Ístria, Rovinj foi uma ilha antes de se ligar ao continente em 1763.
Imagem de Gerald Thurner por Pixabay

Ilha de Brac – Tem um formato impressionante, com praias de fartas areias onde os frequentadores adoram praticar esportes. Os ventos são favoráveis e o windsurfe é uma das principais atividades.
Szabolcs Emich wikimedia commons

Trogir – Com mais de 4 mil anos de existência e habitada por povos oriundos de diversas etnias, Trogir proporciona um passeio pelo tempo.
Imagem de Udo por Pixabay

Sua rica cultura foi influenciada por gregos, romanos e venezianos. A cidade reúne palácios, igrejas, torres, fortalezas, todos numa pequena ilha, inscrita em 1997 na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO.
Imagem de neufal54 por Pixabay

Dubrovnik – Não é a capital, mas, certamente, é a cidade mais famosa da Croácia. Até porque faz parte do trajeto de diversos cruzeiros que percorrem a Europa.
Ivan Bagi?/Pixabay

Às margens do Mar Adriático, Dubrovnik tem uma paisagem com um recorte de tirar o fôlego. O azul do mar contrasta com os tons das construções erguidas sobre imensos barrancos, numa área rochosa bem populosa.
Cyrille FIRMIN por Pixabay

A cidade também tem fortalezas e muros de pedra do século 16 em sua Cidade Antiga.
Ivan Ivankovic/Pixabay

Essa união harmoniosa entre a paisagem natural deslumbrante e as encostas milenares fazem do litoral de Dubrovnik um ponto de passagem e atracação de navios.
Imagem de John por Pixabay

