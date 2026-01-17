Lagosta-boxeadora dá “golpe” em turista no litoral paulista

Por Flipar
O vídeo mostra o animal ?andando? pela areia até que Rafael chega perto para jogá-lo de volta ao mar. Quando ele tenta levantar a lagosta, ela dá um ?golpe? na mão dele.
A lagosta-boxeadora, também conhecida como tamarute ou lagosta-mantis, é um crustáceo marinho famoso por seus golpes rápidos e poderosos. Ela possui apêndices semelhantes a punhos que podem se mover a velocidades comparáveis a um tiro de arma.
Colorida e vibrante, vive em recifes de coral e tocas no fundo do mar, principalmente em águas tropicais. E também costuma ser chamada de camarão-louva-a-deus-palhaço porque tem garras dobradas como as de um louva-a-deus. Só que, na verdade, apesar dos nomes, não se trata nem de lagosta nem de camarão.
Suas poderosas patas produzem ondas de choque extremamente fortes. Segundo os cientistas, o golpe funciona como um mecanismo de proteção.
Pesquisadores sugerem que a estrutura da “clava dáctila” da lagosta, formada por camadas de fibras mineralizadas dispostas em formato de V, confere resistência à estrutura.
Outra característica impressionante da lagosta-boxeadora é sua visão. Ela possui um dos sistemas visuais mais complexos do mundo animal, com olhos que contêm até 16 tipos de fotorreceptores (enquanto os humanos têm apenas três).