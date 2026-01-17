Paolla Oliveira recebe caminhão de rosas e critica o galanteio: “Invasão”

Por Flipar
Ela disse que esse tipo de atitude não é um galanteio romântico, pois foi feito após alguém obter seu endereço sem consentimento e transformar o fato em notícia.
“Não foi um galanteio, foi invasão. Tem uma chave cultural bem forte: muita gente ainda lê ‘mulher solteira’ como um estado de disponibilidade pública”, disse, acrescentando que esses gestos atravessam limites e viram até desconforto.
Paolla Oliveira está solteira desde que ela e Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento no dia 22 de dezembro de 2025, após uma crise nos últimos meses, com discussões frequentes e desgaste causado por agendas intensas e diferenças de interesses. A decisão foi comunicada em conjunto nas redes sociais, com pedido de privacidade.
O término, embora já fosse esperado por fãs devido à distância e à falta de aparições públicas do casal, marca o encerramento de um relacionamento que começou em 2021 e foi acompanhado de perto pelo público. Ambos ressaltaram respeito e maturidade na separação.
Paolla Oliveira repercutiu em novembro ao ser citada em uma questão de Linguagens do Enem 2025. Na prova, seu nome apareceu em paralelo ao de Margot Robbie em um texto sobre padrões de beleza. A atriz destacou a honra de estar presente em um exame tão importante para os estudantes.
A questão relacionava Paolla e Margot Robbie para discutir a pressão estética sobre figuras públicas. O texto de apoio abordava como padrões de beleza são impostos às mulheres na sociedade, o que trouxe um toque pop e atualidade ao exame nacional.
A atriz também citou reportagens que destacaram as referências culturais usadas na prova de Linguagens. Essas menções reforçam como o Enem conecta temas acadêmicos com elementos da cultura pop. Paolla valorizou essa aproximação entre educação e representatividade artística.
Internautas reagiram com entusiasmo ao encontrar Paolla Oliveira em plena prova do Enem. Muitos disseram que ficaram felizes e surpresos ao vê-la como parte da questão. Ela, por sua vez, agradeceu o carinho e desejou boa sorte a todos os participantes do exame.
Em setembro de 2025, Paolla se despediu oficialmente do posto de rainha de bateria da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias. Sobre a escolha de Virginia Fonseca para sucedê-la no trono, respondeu: “Deixem a Virginia reinar em paz!”
Paolla Oliveira nasceu em São Paulo, em 14 de abril de 1982. Ela começou sua carreira como assistente de palco do programa Passa ou Repassa, do SBT, em 1999.
A estreia nas novelas aconteceu no ano de 2004, quando interpretou a vilã Stela na novela “Metamorphoses”, da TV Record.
Outros papéis marcantes da atriz foram em ?Amor à Vida? (2013), ?A Força do Querer? (2017) e ?A Dona do Pedaço? (2019).
Além de sua carreira de atriz, Paolla Oliveira também é uma modelo de sucesso. Ela já foi capa de várias revistas e campanhas publicitárias.
Ela também é uma personalidade bastante popular nas redes sociais e acumula mais de 35 milhões de seguidores no Instagram!
Em 2021, a atriz voltou a fazer bonito. Afinal, retornou para a edição da “Super Dança dos Famosos”, e venceu a disputa.
Fora do cenário artístico, Paolla é formada em fisioterapia com especialização em reeducação postural global (RPG).
A atriz também já engatou vários relacionamentos com outros artistas, entre eles um namoro com o ator Maurício Mattar, entre 2006 e 2007.
Entre 2009 e 2015, ela se relacionou com o ator Joaquim Lopes. Eles se conheceram durante as gravações do longa “Uma Professora Muito Maluquinha”, adaptação da obra infantil de Ziraldo, no início de 2009.
Entre os anos de 2015 e 2021, a atriz namorou o diretor Rogério Gomes (foto) e, posteriormente, o coach Douglas Maluf.
Desde 2021, a atriz estava com o sambista Diogo Nogueira. Os dois, aliás, viviam juntos e formavam um dos casais mais badalados do cenário artístico.