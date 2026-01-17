Praias que chamam atenção pela areia branca

Por Flipar

Zanzibar, na costa da Tanzânia, encanta viajantes com praias de areia branca e mar azul-turquesa. O contraste cria paisagens paradisíacas e atrai turistas do mundo todo.
Reprodução do Flickr Arpan Desai

A areia branca de Zanzibar vem da fragmentação de corais e conchas marinhas. Esse material rico em carbonato de cálcio reflete a luz e dá cor clara à costa.
Reprodução do Flickr afro07

Praias como Nungwi e Kendwa são procuradas não só pela beleza, mas também por esportes aquáticos e hospedagens de luxo. O pôr do sol é um espetáculo à parte.
Reprodução do Youtube

Nas Maldivas, as ilhas de areia branca cercadas por recifes de coral oferecem um cenário ideal para mergulho e relaxamento. As águas são calmas e cristalinas.
Ishan/Wikimédia Commons

A formação das Maldivas, sobre atóis de coral, favorece a criação de praias com areia clara e macia. Isso dá ao arquipélago fama de destino romântico e exclusivo.
Reprodução do Flickr Maria Janela

Bora Bora, na Polinésia Francesa, também tem praias de areia branca e lagoas rasas. Os bangalôs sobre o mar são ícones do turismo de luxo na região.
Didierlefort/Wikimédia Commons

A areia branca ali também se deve aos recifes de coral ao redor da ilha. Esses fragmentos formam bancos de areia brilhante e muito fina.
Reprodução do Flickr Damis Sammart

Nas Bahamas, praias como Cable Beach e Harbour Island são conhecidas pela areia clara e águas mornas. A combinação atrai casais, famílias e mergulhadores.
Divulgação

Harbour Island, especificamente, possui uma areia com leve tom rosado, misturando conchas moídas à brancura típica dos trópicos. É um fenômeno raro e charmoso.
Reprodução do instagram

Na Austrália, a Whitehaven Beach, nas Ilhas Whitsunday, é famosa pela areia branca e pura composta por sílica. Ela não retém calor, mesmo sob sol forte.
Reprodução do Flickr Britany Anne

Essa areia, formada ao longo de milhares de anos por correntes oceânicas, tem textura quase de talco. O cenário é protegido como parque nacional.
Divulgação

No Brasil, a Praia do Espelho, na Bahia, combina falésias, coqueiros e areia branca. A maré baixa forma piscinas naturais, ideais para banho e contemplação.
Divulgação

A brancura da areia no litoral baiano também vem de fragmentos orgânicos e da erosão de rochas claras da região, como calcários e arenitos.
Reprodução do Youtube

A areia clara dessas regiões torna o mar ainda mais azul, por refletir melhor a luz solar. Isso valoriza o destino e o torna mais fotogênico.
Gabriel Castaldini/Wikimédia Commons

Praias de areia branca são resultado de fatores geológicos, climáticos e biológicos. Elas não são comuns em todo o mundo, o que as torna especiais.
Reprodução do Flickr Giovanni Pilone

Esses destinos combinam beleza natural, conforto e curiosidade geológica. A areia branca é, portanto, um presente da natureza e um atrativo universal.
Reprodução do Flickr FABIAN KRON

