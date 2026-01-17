Praias que chamam atenção pela areia branca

Por Flipar
Zanzibar, na costa da Tanzânia, encanta viajantes com praias de areia branca e mar azul-turquesa. O contraste cria paisagens paradisíacas e atrai turistas do mundo todo.
A areia branca de Zanzibar vem da fragmentação de corais e conchas marinhas. Esse material rico em carbonato de cálcio reflete a luz e dá cor clara à costa.
Praias como Nungwi e Kendwa são procuradas não só pela beleza, mas também por esportes aquáticos e hospedagens de luxo. O pôr do sol é um espetáculo à parte.
Nas Maldivas, as ilhas de areia branca cercadas por recifes de coral oferecem um cenário ideal para mergulho e relaxamento. As águas são calmas e cristalinas.
A formação das Maldivas, sobre atóis de coral, favorece a criação de praias com areia clara e macia. Isso dá ao arquipélago fama de destino romântico e exclusivo.
Bora Bora, na Polinésia Francesa, também tem praias de areia branca e lagoas rasas. Os bangalôs sobre o mar são ícones do turismo de luxo na região.
A areia branca ali também se deve aos recifes de coral ao redor da ilha. Esses fragmentos formam bancos de areia brilhante e muito fina.
Nas Bahamas, praias como Cable Beach e Harbour Island são conhecidas pela areia clara e águas mornas. A combinação atrai casais, famílias e mergulhadores.
Harbour Island, especificamente, possui uma areia com leve tom rosado, misturando conchas moídas à brancura típica dos trópicos. É um fenômeno raro e charmoso.
Na Austrália, a Whitehaven Beach, nas Ilhas Whitsunday, é famosa pela areia branca e pura composta por sílica. Ela não retém calor, mesmo sob sol forte.
Essa areia, formada ao longo de milhares de anos por correntes oceânicas, tem textura quase de talco. O cenário é protegido como parque nacional.
No Brasil, a Praia do Espelho, na Bahia, combina falésias, coqueiros e areia branca. A maré baixa forma piscinas naturais, ideais para banho e contemplação.
A brancura da areia no litoral baiano também vem de fragmentos orgânicos e da erosão de rochas claras da região, como calcários e arenitos.
A areia clara dessas regiões torna o mar ainda mais azul, por refletir melhor a luz solar. Isso valoriza o destino e o torna mais fotogênico.
Praias de areia branca são resultado de fatores geológicos, climáticos e biológicos. Elas não são comuns em todo o mundo, o que as torna especiais.
Esses destinos combinam beleza natural, conforto e curiosidade geológica. A areia branca é, portanto, um presente da natureza e um atrativo universal.