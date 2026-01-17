Henrique e Juliano são os artistas mais ouvidos do Spotify Brasil em 2025

Por Flipar
O desempenho expressivo se repetiu em outras plataformas. Na Deezer, ?Manifesto Musical 2? foi o álbum mais executado de 2025, enquanto Henrique e Juliano apareceram como o artista masculino mais ouvido do ano. A dupla também liderou os charts do YouTube Brasil.
Fora do streaming, os números se refletiram em grandes públicos. Henrique e Juliano esgotaram três apresentações consecutivas no ?Allianz Parque? e venderam antecipadamente todas as entradas do ?Maracanã?, onde abriram a turnê ?Manifesto Musical? em 3 de janeiro.
Em agradecimento ao público, os irmãos destacaram a conexão criada pelas canções: ?A nossa maior conquista é quando a música se conecta com as pessoas, quando tocamos os sentimentos do nosso público. É ali que todo o esforço e dedicação valem a pena?, afirmaram, agradecendo aos fãs pelo apoio ao trabalho da dupla.
Nascidos em Palmeirópolis, no estado do Tocantins, Henrique e Juliano são irmãos e decidiram seguir carreira musical influenciados pelo pai, grande incentivador da música sertaneja.
Edson Alves dos Reis Junior, o ?Juliano?, nasceu em 27 de novembro de 1990. Caçula da família, é apenas um ano mais novo que o irmão.
O primeiro álbum da dupla foi lançado em 2011. ?Vem Curtir com a Gente? apresentou um repertório que combinou canções autorais e regravações.
O álbum ?Ao Vivo em Palmas? trouxe os singles ?Mistura Louca?, ?Recaídas?, ?Eu Sou Gordinho? e, principalmente, ?Não Tô Valendo Nada?, uma das músicas de maior destaque do período, que integrou a trilha sonora da novela ?I Love Paraisópolis?, da TV Globo, em 2015.
Em 2014, foi lançado ?Ao Vivo em Brasília?, com os singles ?Até Você Voltar? e ?Cuida Bem Dela?. Esta última alcançou o primeiro lugar por oito semanas consecutivas no ranking ?Brasil Hot 100 Airplay?.
O álbum ?Novas Histórias?, publicado em 2016, contou com o single ?Na Hora da Raiva?, lançado nas rádios em outubro de 2015, que foi presença constante nas paradas nacionais e em playlists do gênero sertanejo.
Lançado em 2017, ?O Céu Explica Tudo? reuniu diversas faixas de destaque, entre elas ?Vidinha de Balada?, ?Aquela Pessoa?, ?Não Passa Vontade?, ?De Trás Pra Frente? e ?Mais Amor e Menos Drama?.
Em 2022, a dupla lançou ?Manifesto Musical?, que se tornou o álbum mais ouvido do Brasil no Spotify naquele ano.
Outros trabalhos da discografia incluem ?Henrique e Juliano?, ?Menos é Mais? e ?Ao Vivo no Ibirapuera?, entre outros.
O repertório de Henrique e Juliano também reúne músicas amplamente conhecidas como ?Arranhão?, ?A Maior Saudade?, ?Acordo?, ?Rasteira?, ?Chá de Casa Nova?, ?Eu e Eu?, ?Liberdade Provisória?, ?Universo Conspirou? e ?Culpados?.
Entre os marcos da carreira está a gravação de um DVD na ?Times Square?, em Nova Iorque, considerada uma das apresentações mais relevantes da trajetória da dupla.