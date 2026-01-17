Keira Knightley revela como Johnny Depp atrapalhava gravações em “Piratas do Caribe”

Por Flipar
Segundo a britânica, o comportamento cômico do ator no papel do capitão Jack Sparrow tornava quase impossível manter a concentração no set, a ponto de algumas cenas precisarem ser descartadas. Para conseguir gravar, a orientação era clara.
Depp, aliás, foi visto recentemente na Espanha, filmando “Day Drinker”, sua primeira grande produção desde o polêmico julgamento envolvendo Amber Heard.
Veja a trajetória desse astro de Hollywood que começou a carreira ainda jovem, conquistou milhões de fãs, mas também já teve momentos de tensão e até de baixaria.
Seu nome verdadeiro é John Christopher Depp II. Ele nasceu em Owesnboro, no Kentucky, em 9/6/1963. Aos 16 anos, formou a primeira banda – The Flames. Hoje, canta e toca no Hollywood Vampires.
Aos 13 anos, após a separação dos pais, ele foi com a família para a Flórida. Aos 20 anos, tocando na Banda The Kids, mudou-se para Los Angeles e casou-se com Lori Anne Allison.
A esposa apresentou Johnny ao ator Nicolas Cage. E foi ele que conseguiu o primeiro papel para Depp no cinema. Poucas pessoas perceberam ou se lembram… mas Depp atuou no clássico de terror “A Hora do Pesadelo”.
Em 1988, numa entrevista, ele contou que Cage o convenceu a fazer teste para ator. Na época, Johnny vendia canetas por telefone. Ganhava cerca de US$ 50 por semana.
Em 1990, a carreira de Depp deu uma guinada. Ele estrelou “Edward Mãos de Tesoura”, um dos filmes mais cultuados da década de 90. E ali começou a parceria com o diretor Tim Burton.
Em filmes de Burton, Depp fez uma série de papéis exóticos com caracterização especial, maquiagem, cabelo, vestuário… tudo fora do padrão. Uma referência nesses papéis esquisitões. Entre eles, “Sweeney Todd”, pelo qual concorreu ao Oscar de Melhor Ator.
Foram sete filmes de Tim Burton com Johnny Depp, além de uma animação (“A Noiva Cadáver”), em que Depp também era a inspiração e dublava o personagem principal.
Ele deu ao personagem uma personalidade tão própria que tornou-se um marco no cinema. Depp disse que se inspirou em Keith Richards, o lendário guitarrista dos Rolling Stones, para elaborar o jeito do personagem.
Tido como um dos atores mais simpáticos com o público, Depp também costuma se vestir de Jack Sparrow para visitar pacientes em hospitais. Em 2004, Depp concorreu ao Oscar, mais uma vez, pela interpretação em “Finding Neverland”.
A vida amorosa de Depp foi movimentada. Ele teve várias namoradas e chegou a se casar três vezes: Lori Allison (1983-1985), Vanessa Paradis (1998-2012) e Amber Heard (2015-2017).
Recentemente, Amber Heard causou a decadência na carreira do ator. Bastou dizer que foi vítima de violência doméstica para que, mesmo sem provas das denúncias, estúdios cancelassem projetos com Depp. Ele passou a ser execrado.
Depp perdeu a chance de fazer um novo “Piratas do Caribe” e foi substituído em “Animais Fantásticos”, em que interpretava o vilão Gellert Grindelwald. O conceituado ator dinamarquês Mads Mikkelsen assumiu o papel.
Depp ganhou a ação e um jurado chegou a declarar que Heard tinha lágrimas de crocodilo, fingindo durante as audiências. O ator então passou a tentar reconstruir a carreira.