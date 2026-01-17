Música do grupo Menos É Mais lidera ranking nacional e se destaca no Spotify em 2025

Além do desempenho no ranking de artistas, o Menos É Mais colocou duas músicas entre as três mais reproduzidas do Spotify em 2025. As faixas ?P do Pecado?, em parceria com Simone Mendes, e ?Coração Partido (Corazón Partío)? figuraram, respectivamente, na segunda e na terceira posições do ranking anual de músicas mais ouvidas.