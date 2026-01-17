Música do grupo Menos É Mais lidera ranking nacional e se destaca no Spotify em 2025

Por Flipar
A conquista marcou a primeira vez, em sete anos, que uma canção fora do sertanejo alcançou o topo da lista anual.
Além do primeiro lugar, o grupo também apareceu na terceira posição com ?Coração Partido?, somando mais de 1,2 bilhão de reproduções combinadas entre as duas faixas ao longo do ano.
O Menos É Mais também encerrou 2025 entre os principais destaques da retrospectiva do Spotify no Brasil. De acordo com dados divulgados pela plataforma, o grupo ocupou a segunda posição entre os artistas mais ouvidos do país.
Além do desempenho no ranking de artistas, o Menos É Mais colocou duas músicas entre as três mais reproduzidas do Spotify em 2025. As faixas ?P do Pecado?, em parceria com Simone Mendes, e ?Coração Partido (Corazón Partío)? figuraram, respectivamente, na segunda e na terceira posições do ranking anual de músicas mais ouvidas.
Na lista de álbuns mais reproduzidos do ano, o grupo também alcançou destaque com ?Churrasquinho 3?, que apareceu como o segundo álbum mais ouvido do Brasil na plataforma em 2025.
Com presença constante nos rankings de artistas, músicas e álbuns nas principais plataformas digitais, o Menos É Mais consolidou 2025 como um dos anos de maior alcance de sua trajetória.
O Menos É Mais é um grupo de pagode fundado em 2016, em Brasília, pelos amigos Duzão, Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga. Desde o início, o grupo estruturou seu repertório a partir da combinação entre regravações e composições autorais.
Paulinho Félix responde pela condução rítmica do Menos É Mais e atua na construção das batidas que definem a identidade sonora do grupo.
Eduardo ?Duzão? é o vocalista e se destaca pelo timbre marcante e pela interpretação que leva o pagode brasiliense a diferentes regiões do país.
Gustavo Góes, percussionista do repique, exerce papel central na formação sonora do grupo e se destaca pelo carisma nas apresentações.
Ramon Alvarenga sustenta a base rítmica e a pulsação do Menos É Mais, com atuação essencial na dinâmica dos shows.
Em 2019, o grupo alcançou projeção nacional com a série audiovisual ?Churrasquinho Menos É Mais?. Um dos medleys do projeto ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube, estabelecendo um recorde para o pagode na plataforma.
Esse desempenho resultou na assinatura de contratos com a GH Music e com a gravadora Som Livre, ampliando a estrutura de lançamentos do grupo no mercado fonográfico.
Em 2021, com o lançamento do álbum ?Plano Piloto?, o Menos É Mais entrou no Top 10 dos álbuns mais ouvidos do Spotify.
O projeto teve como destaque a música ?Lapada Dela?, em parceria com Matheus Fernandes, que alcançou o Top 3 da plataforma.
No mesmo período, o grupo se tornou o artista de pagode mais ouvido do Brasil, superou a marca de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e acumulou bilhões de visualizações no YouTube.
Em 2025, o Menos É Mais lançou o álbum ?Molho?, gravado em diferentes regiões do Brasil.