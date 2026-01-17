Fóssil de animal de 500 milhões de anos serviu para ‘bijuteria’

Por Flipar
Os cientistas estimam que provavelmente o fóssil veio de Toledo, Ciudad Real ou Badajoz, por meio de rotas comerciais como a Via da Prata.
Além disso, o formato das trilobitas pode ter inspirado contas de colar romanas chamadas de “trilobitenperlen”, populares entre mulheres e crianças e associadas à proteção.
Em 2024, pesquisadores descobriram no Marrocos os fósseis de trilobitas mais bem preservados já registrados.
A descoberta recebeu o apelido de “Pompeia dos trilobitas” por conta dos animais terem sido fossilizados sob cinzas vulcânicas, assim como as vítimas do Vesúvio.
Ainda assim, os fósseis marroquinos revelaram novas informações graças ao uso de tomografia e modelagem 3D.
A descoberta sugeriu que depósitos vulcânicos subaquáticos podem ser locais promissores para futuras pesquisas paleontológicas.
?Acredito que locais devastados por erupções vulcânicas devem se tornar novos alvos de estudo, dado seu potencial excepcional para capturar e preservar restos biológicos, incluindo tecidos moles delicados”, disse Abderrazak El Albani, líder do estudo.
“É esperado que esses achados levem a descobertas significativas sobre a evolução da vida em nosso planeta Terra?, reforçou Abderrazak.