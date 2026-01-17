Fóssil de animal de 500 milhões de anos serviu para ‘bijuteria’

Por Flipar

Os cientistas estimam que provavelmente o fóssil veio de Toledo, Ciudad Real ou Badajoz, por meio de rotas comerciais como a Via da Prata.
Wikimedia Commons/Carlos Delgado

Além disso, o formato das trilobitas pode ter inspirado contas de colar romanas chamadas de “trilobitenperlen”, populares entre mulheres e crianças e associadas à proteção.
Wikimedia Commons/ porshunta

Em 2024, pesquisadores descobriram no Marrocos os fósseis de trilobitas mais bem preservados já registrados.
Domínio Público

A descoberta recebeu o apelido de “Pompeia dos trilobitas” por conta dos animais terem sido fossilizados sob cinzas vulcânicas, assim como as vítimas do Vesúvio.
Flickr - Ralph Bukiewicz

Ainda assim, os fósseis marroquinos revelaram novas informações graças ao uso de tomografia e modelagem 3D.
Arnaud MAZURIER, IC2MP, Univ. Poitiers

A descoberta sugeriu que depósitos vulcânicos subaquáticos podem ser locais promissores para futuras pesquisas paleontológicas.
Gylfi Gylfason/Pixabay

?Acredito que locais devastados por erupções vulcânicas devem se tornar novos alvos de estudo, dado seu potencial excepcional para capturar e preservar restos biológicos, incluindo tecidos moles delicados”, disse Abderrazak El Albani, líder do estudo.
Freepik/wirestock

“É esperado que esses achados levem a descobertas significativas sobre a evolução da vida em nosso planeta Terra?, reforçou Abderrazak.
Freepik

Veja mais Top Stories