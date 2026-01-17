Incríveis teleféricos em diferentes partes do mundo

Por Flipar
Inaugurado em 2014, ele foi projetado para resolver os problemas de transporte público da capital, La Paz.
A cidade foi construída em uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar, o que torna o transporte público tradicional, como ônibus e carros, difícil e caro.
O sistema tem sido um sucesso popular, transportando mais de 100 milhões de passageiros em seus primeiros cinco anos de operação. O Mi Teleférico foi elogiado por sua eficiência, acessibilidade e impacto positivo no meio ambiente.
Além de auxiliar na locomoção das pessoas, o bondinho se tornou bastante popular entre os turistas, já que proporciona uma excelente vista dos Andes.
Seilbahn Zugspitze, Alemanha: Localizado nos Alpes, o Zugspitze chega ao ponto mais alto da Alemanha, a 2.960 metros de altura. De lá, dá para ver a Suíça e a Itália. O tempo total de travessia até o cume é 10 minutos.