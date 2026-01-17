‘Supercrustáceo’ é capaz de esmagar carapaças e quebrar aquários

Por Flipar
Suas poderosas patas produzem ondas de choque extremamente fortes. Segundo os cientistas, o golpe funciona como um mecanismo de proteção.
Pesquisadores sugerem que a estrutura da “clava dáctila” da lagosta, formada por camadas de fibras mineralizadas dispostas em formato de V, confere resistência à estrutura.
Outra característica impressionante da lagosta-boxeadora é sua visão. Ela possui um dos sistemas visuais mais complexos do mundo animal, com olhos que contêm até 16 tipos de fotorreceptores (enquanto os humanos têm apenas três).