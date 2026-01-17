Esses lugares ficam na Terra, mas parecem de outro planeta

Por Flipar
O Lago Natron é um lago salino e alcalino localizado no norte da Tanzânia, perto da fronteira com o Quênia. Ele é alimentado por fontes ricas em minerais e possui uma coloração avermelhada devido à presença de microorganismos e algas.
O lago tem cerca de 57 km de comprimento e 22 km de largura, com uma profundidade média de menos de 3 metros. Suas margens são cobertas por depósitos de sal e o lago tem um pH altamente alcalino (cerca de 10,5), capaz de causar queimaduras na pele. O contato com a água causa a petrificação de animais.
Lago da Cratera Kawah Ijan (Indonésia) – O satélite da missão Copernicus Sentinel-2 registrou imagem do lago mostrando um azul turquesa que parece de um lugar aprazível. Ledo engano.
O lago é uma espécie de caldeirão ácido no planeta, com PH tão baixo que se assemelha ao chumbo usado em baterias de carros.
Esse lago emite gases sulfurosos que se inflamam com uma chama azulada que cria um cenário perturbador.
Na imagem feita do espaço também é possível ver, a sudoeste, o vulcão Gunung Raung, que tem 3,3 mil metros de altura e é um dos mais ativos em Java, a principal ilha da Indonésia.
Caño Cristalis (Colômbia) – Este incrível rio na Serrania de Macarena fica com 5 cores e a rosa é a mais destacada, provocada pela quantidade de Macarenia clavígera, planta endêmica da região.
The Wave (A Onda) (EUA) – Essa formação geológica de arenito fica numa região de penhascos e cânions no Arizona. O formato de onda do desenho se deve à erosão causada pela água e pelo vento. A administração do parque só permite 20 visitantes por dia.
Gêiseres de 90ºC expelem enxofre e sais de cloreto. O fóssil da Lucy, que viveu há 3,2 milhões de anos, foi encontrado na região.
Os trechos têm diferentes alturas, formando degraus, em alguns momentos desordenados, e em outros mais lineares. Os topos têm formato de favo de mel.
Caverna de Gelo Kamchatka (Rússia) – Tem 1 km de extensão, perto do Vulcão Mutnovsky. A erosão é feita pelas águas de um rio. A incidência de luz solar em alguns trechos e a iluminação de sinalizadores dos visitantes intensificam o efeito, formando paisagens que parecem de outro planeta.
Cape Raoul (Tasmânia) – O litoral tem colunas formadas por magma resfriado, que criam um aspecto inusitado à beira-mar.
Rio Tinto (Espanha) – Por mais de 5 mil anos, o rio foi cercado por minas de cobre, prata e ouro, que provocaram a cor avermelhada da água – perigos por causa de sua elevada acidez.
Cientistas acreditam que as bactérias no rio Tinto criam condições semelhantes à que existiria numa das luas de Júpiter.
Yellowstone (EUA) – O Parque Nacional ocupa uma área equivalente ao dobro do Distrito Federal do Brasil. São 500 gêiseres jorrando água e mais de 10 mil fontes hidrotermais, que dão um aspecto de fervura à paisagem, com cores exuberantes provocadas por bactérias.
Salar de Uyuni (Bolívia) – Maior e mais alto deserto de sal do mundo, se estende por 10.582 km² e fica a uma altitude de 3.656 metros, perto da Cordilheira dos Andes.
Surgiu quando os lagos pré-históricos evaporaram e formaram uma espessa crosta salgada. Astronautas da Apollo 11 disseram que, do espaço, o salar parece até uma geleira.
Deadvlei (Namíbia) – Bacia de argila branca localizada no Parque Namib-Naukluft. Tem as maiores dunas do mundo. A Big Daddy alcança incríveis 400 metros de altura.
A paisagem parece uma tela artística porque, contrastando com a argila branca, ficam dunas em tom laranja, árvores espinho de camelo petrificadas e o céu de um azul bem vibrante.
Wulingyuan (China) – Mais de 3 mil pilares de arenito, muitos com mais de 200 metros de altura, se erguem numa vasta extensão, como se tivessem sido esculpidos por gigantes.
Duas pontes de pedra parecem flutuar entre pilares envoltos por névoa durante boa parte do tempo. Segundo os geólogos, há 300 milhões de anos esta região era um oceano.
O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita.
Uma grande trilha para caminhada leva ao topo do vulcão Cinder Cone de 200 metros de altura.
Parque Nacional na Ilha de Baffin – Fica no território ártico de Nunavut, perto da Groenlândia, e a paisagem montanhosa, com quase 1 milhão de m², inclui picos pontiagudos nevados. Apenas 62 pessoas vivem na área, cujo acesso só é feito por avião fretado.
Spotted Lake (Canadá) – O Lago Manchado ganha um visual que parece extraterrestre no verão, quando a água começa a evaporar. Bolinhas com manchas azuis, verdes e amarelas, provocadas pela concentração de diferentes minerais, se espalham por centenas de piscinas que se formam em toda a extensão.
Lago Baikal (Rússia) – É o mais profundo e mais antigo lago de água doce do mundo. Fica congelado de janeiro a maio. No verão, a água proveniente do degelo das montanhas da Sibéria é tão clara que dá pra ver até 40 metros de profundidade. Não há sais minerais neste lago.
Staffa (Escócia) -Ilha habitada por aves marinhas e focas, que tem enormes paredes rochosas, formadas há milhões de anos, resultantes de erupções vulcânicas. Destaque para a boca da caverna de Fingal. Puro mistério.
Fly Geyser (EUA) – Montes em tons vibrantes de vermelho e verde jorram água fervente para o alto. A paisagem que parece tingida à mão surgiu por acidente, quando um projeto de perfuração de poço fracassou, liberando minerais que, associados à ação de algas, resultaram na coloração única do lugar.