Por Flipar
O Ouija Ã© manipulado da seguinte maneira: os participantes colocam os dedos sobre um objeto que se move para responder perguntas, a partir da uniÃ£o de letras/nÃºmeros do tabuleiro..
Cientistas, porÃ©m, rejeitam a crenÃ§a no sobrenatural e afirmam que esse movimento, quando existe, Ã© motivado por integrantes do prÃ³prio grupo.
A crenÃ§a sobre o tabuleiro Ouija comeÃ§ou quando, em 1848, as irmÃ£s Fox, americanas, supostamente contactaram um vendedor que havia morrido. Na foto, da esquerda para direita, Margaret, Kate e Leah.
Nos anos seguintes, as irmÃ£s se popularizam numa Ã©poca em que, na Europa, Allan Kardec difundia o Livro dos EspÃritos (lanÃ§ado em 1857).
Nos EUA, a doutrina que valorizava o espiritualismo foi se expandindo, atÃ© como consolo para parentes de vÃtimas da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865 e foi devastadora, deixando 600 mil mortos.
Esse caso na ColÃ´mbia ocorreu na Escola San Francisco de Assis, que fica na cidade de TimbiquÃ, departamento de Cauca.
Mas, curiosamente, nÃ£o foi a primeira vez que crianÃ§as foram hospitalizadas na ColÃ´mbia apÃ³s mexerem em um tabuleiro Ouija.
Em marÃ§o de 2023, 28 alunos de uma escola do municÃpio de Galeras tambÃ©m precisaram de socorro mÃ©dico por causa de uma brincadeira com esse tipo de objeto.
O Ouija Ã© tÃ£o arrepiante no misticismo popular que jÃ¡ rendeu vÃ¡rios filmes que abordam o seu suposto poder sobrenatural. Dois deles sÃ£o bastante conhecidos.
Em 2014, foi lanÃ§ado “Ouija, o Jogo dos EspÃritos”, estrelado por Olivia Cooke, dirigido por Stiles White. No filme, o tabuleiro provoca mortes e Ã© tratado como um objeto temÃvel que nÃ£o deve ser manipulado jamais.
Em 2016, “Ouija, Origem do Mal” reuniu Henry Thomas, Elizabeth Reaser e Kate Siegel, entre outros. O filme mostra a influÃªncia exercida pelo tabuleiro numa personagem que se conecta com uma entidade maligna.
No Brasil hÃ¡ variantes conhecidas como “brincadeira do copo”, “jogo do copo”, ou ainda “sessÃ£o de copo”, em que um copo faz as vezes do indicador para as respostas.
Uns acreditam; outros nÃ£o. O que se sabe Ã© que Ouija Ã© um tema polÃªmico que intriga e causa curiosidade.
No MÃ©xico, no dia 1Âº de agosto de 2023, um homem morreu dias apÃ³s supostamente invocar espÃritos usando o tabuleiro. O caso de ElÃas Samael teve grande repercussÃ£o na mÃdia.