Esboço de Leonardo da Vinci revela túneis secretos em castelo

O estudo conduzido pela Universidade Politécnica de Milão (foto) usou tecnologias avançadas de escaneamento, confirmando a presença dessas passagens secretas, mencionadas no Codex Forster I.
Construído em 1460 por Francesco Sforza e aprimorado por Ludovico Sforza, o castelo teve Da Vinci como colaborador em seu planejamento e decoração.
Essa rota sugere um acesso privado ao túmulo da esposa de Ludovico, Beatrice d’Este (foto).
Agora, utilizando tecnologia de realidade aumentada, os pesquisadores planejam oferecer uma experiência virtual, permitindo a exploração dos túneis e a recuperação de detalhes históricos perdidos.
Franco Guzzetti, professor da Politécnica de Milão, destacou que o objetivo é recriar digitalmente tanto a aparência atual quanto elementos históricos do castelo.
Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios da história, destacando-se como cientista, inventor, artista plástico e muito mais.
O legado de Da Vinci continua a revelar segredos que fascinam o mundo. Conheça mais sobre este gênio da humanidade!
Da Vinci nasceu em 1452, em Anchiano, um pequeno vilarejo da comuna de Vinci, província de Florença, na Itália.
Sua capacidade de capturar a expressão humana e seu uso da luz influenciaram gerações de artistas. Como cientista, ele fez avanços na anatomia, realizando dissecações para entender a estrutura do corpo humano e seus movimentos.
Da Vinci também foi um inventor visionário, criando projetos para máquinas de guerra, como tanques blindados e catapultas, além de dispositivos civis, como pontes móveis e sistemas de irrigação.
Da Vinci era também um observador incansável da natureza, investigando fenômenos como o voo dos pássaros e a dinâmica dos fluidos.
Muitas de suas ideias, embora não tenham sido construídas em sua época, demonstram uma compreensão avançada de princípios mecânicos e de engenharia.
Da Vinci era considerado um homem à frente de seu tempo, um gênio que uniu arte e ciência de forma única.
Nos últimos anos de sua vida, Da Vinci se estabeleceu na França, sob o patrocínio do rei Francisco I. Lá, ele faleceu em 2 de maio de 1519.