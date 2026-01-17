Rodovia no Estado do RJ leva nome do pai de Malu Mader

Por Flipar
Filha de um coronel do exército brasileiro, Rubens Tramujas Mäder, cujo nome batiza a rodovia RJ-163 que leva a Penedo, e de uma assistente social, Ângela Maria da Silveira, Malu tem ascendência libanesa.
Aos dez anos, decidiu que queria ser atriz após assistir ao filme “Capitães da Areia” ao lado de sua prima Maísa. A emoção que sentiu naquele momento foi tão intensa que marcou o início de sua vocação artística.
Já aos 16, Malu inscreveu-se no curso para atores do Teatro Tablado, dirigido por Maria Clara Machado. Estreou profissionalmente na peça “Os Doze Trabalhos de Hércules”, em que chamou atenção por sua interpretação. No ano seguinte, ao receber convite, fez sua primeira aparição na TV na novela “Eu Prometo (1983)”.
Logo passou a receber novos convites, atuando em várias produções. Em 1985 ganhou destaque ao interpretar um papel marcante na novela “Ti Ti Ti”, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Troféu Imprensa de Melhor Atriz.
Conquistou sua primeira protagonista na minissérie “Anos Dourados” (1986). O papel foi um divisor de águas em sua carreira, consolidando sua popularidade junto ao público.
Desde então, Malu passou a brilhar em grandes produções da televisão brasileira, especialmente nas obras de Gilberto Braga. Sua presença marcante e talento logo lhe trouxeram reconhecimento nacional.
Em 1988, pela primeira vez, foi protagonista de uma novela, em “Fera Radical”. No ano seguinte, se destacou como a modelo Duda em “Top Model”. Também brlhou em “O Dono do Mundo” (1991), sendo indicada novamente ao Troféu Imprensa de Melhor Atriz.
Seguiu com trabalhos de muita repercussão, como a minissérie “Anos Rebeldes” (1992), a novela “O Mapa da Mina” (1993) e o seriado “A Justiceira” (1997). Voltou a protagonizar uma novela em 1999 em “Força de um Desejo”, voltando a receber indicações a prêmios.
Em 2003, Malu Mader recebeu uma protagonista no horário nobre em homenagem aos seus vinte anos de carreira. Interpretou Maria Clara na novela “Celebridade”, um dos papéis mais marcantes de sua trajetória.
No cinema, ela teve teve grande destaque no drama “O Invasor” (2001), sendo indicada ao Grande Otelo de Melhor Atriz Coadjuvante. No mesmo ano, brilhou no suspense “Bellini e a Esfinge”, pelo qual foi eleita Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Filmes Brasileiros em Miami e indicada ao tradicional Prêmio Guarani.
Malu Mader se aventurou na direção com o documentário “Contratempo” (2008), que retratou a vida de músicos de favelas e suas jornadas artísticas. A obra foi reconhecida internacionalmente, recebendo prêmio no Festival de Filmes Brasileiros em Los Angeles e destacando seu olhar sensível para causas sociais.
Nos anos posteriores, reduziu seus trabalhos na televisão, mas ainda se destacou como a sua primeira vilã Eva O’Brian em “Eterna Magia”, além das novelas “Ti Ti Ti” (2010), “Sangue Bom” (2013) e “Haja Coração” (2016).
Em 2020, Malu Mader foi elogiada por sua atuação no drama “Boca de Ouro”. O desempenho lhe rendeu uma indicação ao Grande Otelo de Melhor Atriz, reafirmando sua relevância no cinema nacional.
É casada desde 1990 com Tony Bellotto, guitarrista da banda de rock Titãs. Antes disso, teve relacionamentos com Taumaturgo Ferreira e Maurício Mattar.
Da união com Bellotto, nasceram dois filhos, João, nascido em 1995, no dia das mães, e Antonio, em 1997. A maternidade influenciou suas escolhas profissionais.
Em algumas de suas entrevistas, Malu Mader revelou não acreditar em uma força criadora que observa tudo o tempo todo, preferindo uma visão mais racional da existência. Apesar disso, usa expressões como ?graças a Deus? ou ?vai com Deus? como formas de desejar o bem, e se considera ateísta.
Ao longo da carreira, não poucas vezes foi sondada para posar sem roupa para a revista Playboy. Contudo, recusou todos os convites. Na última proposta, chegou a receber uma oferta de R$ 1 milhão, reafirmando sua decisão de preservar sua imagem com discrição.
Além da atuação tradicional, participou de produções recentes que exploram novos formatos e públicos. Entre elas estão as séries “Mila no Multiverso” (2023), “How to Be a Carioca” (2023) e o filme “Turma da Mônica ? Lições (2021)”.
Com mais de quatro décadas de carreira, Malu Mader construiu um legado de talento, sensibilidade e força na arte de interpretar. Referência de atuação feminina na TV brasileira, ela segue admirada por sua intensidade, carisma e contribuição à cultura nacional.