Pra quem não viu: Avestruz com saudade da fêmea deu canseira em policiais

Um vídeo nas redes sociais mostra um avestruz fugindo da polícia em uma estrada da cidade de Zhengzhou, em Henan, na China, no dia 6 de novembro de 2023.
Wang, uma testemunha, disse que viu o avestruz na rodovia por volta das 8h da manhã. E que houve uma surpresa geral pelo fato inusitado.
‘Ele estava correndo no meio da estrada elevada, entrando e saindo. Quando mudou de faixa no meio, todos nós começamos a abrir caminho e houve um certo engarrafamento’, disse.
De acordo com a agência Reuters, o animal deu bastante trabalho aos agentes, deixando a impressão de que todos haviam subestimado a capacidade da ave.
Os policiais seguiram o avestruz até um túnel, onde um dos agentes colidiu com a ave acidentalmente. Quando o animal se acalmou e ficou estável, a polícia pôde retirá-lo da estrada.
Pouco mais tarde, a equipe do zoológico local chegou para resgatar a ave em segurança e dentro das normas previstas para interação com o animal.
Segundo as autoridades, o avestruz escapou de uma propriedade do criador apelidado de ?Wang? porque sentia falta da fêmea com que convivia, que já havia saído do local anteriormente e se ferido. A fêmea estava sob cuidados do zoológico ?Pandora Forest Animal Kingdom?, em Zhengzhou, se recuperando.
Um funcionário do Centro de Comando da Polícia Rodoviária Zhengzhou disse que todos ficaram impressionados com o tamanho do avestruz. “Muito grande”, ele comentou.
O avestruz é considerado a maior ave que existe. Ele pode medir até 2,4 metros e pesar 150 quilos.
O corpo dos avestruzes possui um aspecto desengonçado, com pernas e pescoços longos. A cabeça é pequena e cada pata tem dois grandes dedos.
Porém, diferentemente de outras aves, o avestruz não tem capacidade de voo. Portanto, só faz andar e correr.
Como comprovado no fato ocorrido em Zhengzhou, esse animal possui impressionantes habilidades de corrida. A velocidade dos avestruzes por chegar a 70 km/h
Os avestruzes, na natureza, podem ser encontrados na África, especialmente nas partes mais secas e arenosas.
Como, então, o animal foi visto numa cidade no sudoeste da China? É que devido à domesticação e criação em cativeiro, é possível vê-los em outras partes do mundo.
Os avestruzes se reproduzem por ovos, em que a fêmea coloca de 10 a 20 ovos em ninhos cavados no chão.
O macho e a fêmea se revezam na incubação, e os filhotes nascem após cerca de 42 dias.
Zhengzhou é a maior cidade da província de Henan, no centro da China, com papel estratégico como polo industrial e de transportes. Além de centro econômico, também é ponto histórico importante, ligada às origens da civilização chinesa.
Zhengzhou tem uma população estimada em cerca de 12 milhões de habitantes em sua área metropolitana.
A cidade cresce rapidamente, impulsionada pela indústria, comércio e posição como hub ferroviário da China.
Além de um centro logístico, ela é uma cidade histórica. Isso porque Zhengzhou é um dos locais de nascimento da civilização chinesa e uma das Oito Grandes Capitais Antigas do país.