Viraram recordação: objetos que deixaram de existir ou não servem mais

A máquina de escrever têm seu rascunho lá no Século 16. Foi sendo desenvolvida e serviu de inspiração para os computadores. Curiosamente, se você errasse algo na máquina de escrever, tinha que refazer tudo, pois se apagasse, ficava com uma mancha por cima. O teclado atual, dos celulares e computadores, conhecido como QWERTY, tem origem aí.
Aquelas TVs grandonas, também conhecidas como Tvs de tubo, marcaram a infância de muita gente e começaram a ser comercializadas no início do Século XX. Hoje, não existem mais, fforam substituídas por aquelas fininhas, mais fáceis de transportar e com resolução melhor, seja de plasma, led, 4k, 8k ou outras. Quer uma TV de tubo? Só se for para ser peso de papel.
O disquete é o “avô” do pen-drive. Servia para armazenar dados, como documentos, músicas, vídeos, etc. Foi substituído pelos CDs, que também estão em desuso.
Os estojos de madeira não foram substituídos por uma tecnologia melhor, apenas por uma questão estética. Hoje, os estojos escolares são feitos com tecidos. Convenhamos, bem melhor, né?
Na época em que não existia celulares e/ou eram muitíssimo caros, as pessoas usavam os orelhões para ligarem na rua. O mais curioso é que você podia ligar para um orelhão também. Das duas uma: ou você ligava a cobrar ou comprava umas fichas, uma espécie de cartão pré-pago.
Até pouco tempo, as pessoas geralmente usavam uma câmera fotográfica para tirar fotos, com qualidade inferior às dos celulares atuais. Era comum “revelar” as fotos para poder vê-las depois. Imagina o Instagram da época? hoje, ainda existem câmeras, é verdade, mas geralmente são usadas por fotógrafos, com mil e uma utilidades e visualização na horal.
Voltando mais ao tempo, existia esse monóculo, que servia para ver fotos. A tecnologia avançou bastante, não é mesmo?
As máquinas de costura ainda existem, mas com uma tecnologia bem mais avançada. Já houve um tempo em que ela era feita à base da manivela.
Como existiam disquetes e CDs, também existiam pastas para guardá-los. Atualmente, isso é passado. Um simples pen-drive tem memória gigantesca, mas você ainda pode armazenar seus arquivos na nuvem, no desktop, etc….Melhoramos, não é mesmo?
Este celular aí já saiu de linha há tempos. Só serve para peso de papel, sem exageros. Hoje, você não conseguiria nem fazer uma ligação com ele, que ficou famoso por popularizar o “jogo da cobrinha” entre os anos 80 e 2000 nos celulares da Nokia. Ah, quer jogar o Snake? Basta dar um google.
Os celulares “tijolão” são os primeiros celulares: pesados e grandes, não cabiam no bolso. Para ligar, era necessário, muitas vezes, buscar sinal nas caixas d’água. Sua grande vantagem era poder mandar um simples SMS. Nesse caso, o tempo nos ajudou.
Antigamente, jogar um simples videogame era difícil e exigia muita burocracia como usar esses conversor.
Os tazos eram um disco colecionável, que foi uma febre entre as crianças no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Hoje em dia, a criançada só quer saber de jogos eletrônicos.
Por falar em jogos eletrônicos, o que dizer da atari? Foi uma empresa que popularizou o vide-game entre os anos 70 e 80. Hoje, ela não existe mais, mas a paixão por jogos segue viva.
Os telefones existem desde o final do Século XIX. Houve um tempo em que era necessário discar os números para poder ligar para alguém. Literalmente. Hoje em dia, já dá para ligar “apertando” só um botão.
Os fogões ainda existem você sabe disso, mas houve um tempo em que eles vinham com tampas, muitas vezes usadas para guardar panelas.
Fax. Esse aparelho realmente acabou. Ele era uma espécie de carta (que, aliás, também está acabando) com e-mail.
As fitas VHS serviam para armazenar vídeos, principalmente filmes. Depois, houve a evolução para os DVDs. Hoje em dia, com o Youtube, convenhamos, tudo está mais fácil.
Esses aparelhos pequenos aí se chamam discman e serviam para ouvir música, mas também tinha uma limitação física. Hoje em dia, tem aplicativos para isso, além do youtube. Avançamos, não?
Os pagers são o “avô” do whatsapp e pai do SMS. O curioso é que o whatsapp , para muitos, já está perdendo espaço para outros aplicativos. Concorda?