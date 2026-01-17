Viraram recordação: objetos que deixaram de existir ou não servem mais

A máquina de escrever têm seu rascunho lá no Século 16. Foi sendo desenvolvida e serviu de inspiração para os computadores. Curiosamente, se você errasse algo na máquina de escrever, tinha que refazer tudo, pois se apagasse, ficava com uma mancha por cima. O teclado atual, dos celulares e computadores, conhecido como QWERTY, tem origem aí.