Primeira paróquia do mundo dedicada a Carlo Acutis vira ponto de peregrinação em São Paulo

Por Flipar
Conhecido por sua vida simples, gosto por videogames e calças jeans, Acutis ganhou notoriedade por criar um site que catalogava milagres da Virgem Maria e ensinamentos da Igreja.
A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, na zona sul de São Paulo, é a única dedicada a ele e guarda uma relíquia enviada pela família (um fragmento de sua pele).
“A relíquia não é o que fundamenta a fé, mas alimenta a devoção. Ela é um sinal da presença do santo”, comentou o padre Gilberdo Lombardo.
A ligação com o país se reforça pelo fato de Acutis ter morrido em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e ser canonizado no Dia da Independência.
A semana que marcou a canonização do jovem italiano foi marcada por uma série de atividades especiais.
No dia 2 de setembro, aconteceu a pré-estreia do documentário “Carlo Acutis, o Filme”, no Teatro Ítalo Brasileiro, em São Paulo. Além disso, foi aberta uma exposição com obras artísticas sobre a vida do jovem.
Nascido em Londres e criado em Milão, Acutis foi beatificado em 2020.
Após o reconhecimento de milagres no Brasil e na Itália, o jovem se tornou o primeiro millennial a ser canonizado.
O segundo milagre, reconhecido em 2024 pelo Papa Francisco, teria sido a cura da jovem costa-riquenha Valéria Valverde, em Florença, na Itália.
Em 2023, a Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis tornou-se a primeira no mundo dedicada a ele.