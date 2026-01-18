Cidade na Flórida é conhecida como ‘Veneza Americana’

Por Flipar

O apelido, uma referência à capital do Vêneto, na Itália, deve-se aos canais de navegação que recortam Fort Lauderdale e somam 265 km de extensão.
Yanjipy/Wikimédia Commons

Considerados os canais localizados nos distritos e vilarejos que formam a ?Grande Fort Lauderdale?, a rede totaliza 480 km.
Flickr Mad Maui

Para fazer jus à fama de ?Veneza Americana?, no canal de New River há a presença de gôndolas com seus clássicos gondoleiros, como na cidade italiana.
Divulgação

Os turistas encontram também serviços de tours guiados pelos canais com passeios de, em média, duas horas de duração.
Flickr Eduardo Feo

Muitos desses tours têm como destino o parque Riverwalk, próximo ao Las Olas Boulevard, via urbana repleta de restaurantes, bares e equipamentos de artes para visitação.
Flickr Ning Tranquiligold Jin

O litoral da Grande Lauderdale conta com 37 km de praias (algumas paradisíacas) que podem ser acessadas pelos canais navegáveis.
Daniel Dudek/Wikimédia Commons

O clima agradável pode ser desfrutado em caminhadas pelo calçadão chamado ?The Strip?, que passa ao largo de uma rodovia à beira-mar.
Imagem de Rolando Otero por Pixabay

Localizada no sudeste da Flórida, Fort Lauderdale está a aproximadamente 30 milhas (ou 48 km) de Miami.
Flickr GallaThea

De acordo com o censo demográfico de 2020, Fort Lauderdale tem uma população residente de 182.760 habitantes.
Imagem de Andrew Becks por Pixabay

Fort Lauderdale ainda possui o segundo porto mais movimentado por cruzeiros no mundo, atrás apenas justamente de Miami. Trata-se do Port Everglades.
Imagem de Monica Volpin por Pixabay

Museus situados no centro da cidade, como Stranahan House e New River Inn, trazem detalhes da formação da cidade e suas influências culturais, fruto da presença indígena e de afro-americanos.
Imagem de Rolando Otero por Pixabay

A cidade também conta com uma “Broadway” para chamar de sua, com uma série de espetáculos teatrais em exibição no Broward Center for the Performing Arts.
Divulgação Broward Center

De acordo com o Escritório Nacional de Viagens e Turismo (NTTO), dos Estados Unidos, a Flórida é o estado norte-americano mais visitado por estrangeiros. Fort Lauderdale só perde para Miami e Orlando.
Imagem de vonpics por Pixabay

Uma das características mais atraentes da cidade é o clima de ?verão eterno?, com sol e calor quase por todo o ano (a média de temperatura anual é de 24,2 graus).
Flickr Kim Seng

Desde 1986, a cidade sedia o Fort Lauderdale International Film Fest, um dos festivais regionais de cinema mais relevantes dos Estados Unidos.
Divulgação

Mansões de luxo com jardins majestosos compõem a imagem de Fort Lauderdale, além dos iates enormes em canais e rios.
Flickr RON RAFFETY

O jogador de futebol Lionel Messi, oito vezes eleito melhor do mundo, tem duas mansões na cidade. De acordo com o jornal ?The Sun?, o argentino pagou 10,6 milhões de dólares (R$ 56 milhões) por uma delas, próxima ao estádio do Inter Miami, franquia dos Estados Unidos em que joga atualmente.
Divulgação/Inter Miami

