Programa do governo oferece crédito para reforma de casas; veja se você tem direito

Por Flipar
O principal objetivo é financiar reformas, ampliações e adaptações, incluindo reparos estruturais, pintura, troca de pisos e construção de novos cômodos.
O crédito pode ser usado tanto para a compra de materiais a serem usados na reforma quanto para pagamento de mão de obra.
Podem participar famílias de diferentes faixas de renda. Para quem ganha até R$ 9.600 por mês, o limite chega a R$ 30 mil, com juros subsidiados, prazo de até 60 meses e parcelas limitadas a 25% da renda
Famílias com renda acima desse valor também podem contratar o crédito, geralmente com garantia do imóvel.
Nesse caso, os prazos podem chegar a 180 meses, com juros definidos conforme análise da Caixa.
A contratação começa com simulação e solicitação pelo site ou aplicativo da Caixa. Após o envio de fotos do imóvel, 90% do valor são liberados.
O restante sai depois da comprovação do andamento da obra, podendo haver finalização presencial em agência.
Além do impacto direto nas moradias, o programa também tem efeito econômico. Ao estimular pequenas reformas, ele movimenta o setor da construção civil.
A iniciativa tem mais consequências diretas: a geração de empregos locais e o fortalecimento do comércio de materiais de construção.
Outro ponto destacado é a possibilidade de regularizar adaptações importantes, como melhorias de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência. Rampas, ajustes em banheiros e reforços estruturais estão entre os usos permitidos.
O Reforma Casa Brasil também busca reduzir o endividamento informal. Ao oferecer crédito oficial com juros mais baixos, o programa diminui a dependência de empréstimos caros e amplia o acesso a reformas planejadas e mais seguras.
Para isso, será preciso fazer uma simulação de crédito e preencher informações sobre a renda familiar e o imóvel que receberá a reforma.
Além disso, se ficar comprovado que a pessoa tentou de alguma forma usar o dinheiro para outra finalidade, ela poderá perder as taxas reduzidas e responder pelas condições de crédito comum.