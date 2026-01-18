Pó de diamante pode resfriar o planeta e deter o aquecimento global

Por Flipar
O diamante é uma das pedras mais valiosas do mundo. Ele não existe em abundância na natureza. E enche os olhos com seu brilho magnifico. Esse brilhante é formado de carbono puro cristalizado, que fica depositado em camadas internas da crosta terrestre.
Normalmente, o diamante cristaliza com uma estrutura num formato cúbico e pode ser sintetizado industrialmente.
O diamante é um dos mais duros materiais naturais que existem. Por isso, não pode ser riscado por nenhum outro mineral ou substância, exceto o próprio diamante,
Trabalhado como joia, ele é extremamente valioso no mercado. E, dependendo de sua característica, é negociado em leilões.
Os países que mais produzem diamantes usam a maior parte da mineração para pesquisas e propósitos industriais, não para criação de joias.
Eles são usados frequentemente para perfurar, triturar ou cortar outros materiais resistentes, como quartzo e alumina.
Os diamantes industriais são usados principalmente para atividades nas empresas de engenharia civil e mecânica.
Veja agora os cinco países que são os maiores produtores de diamantes em todo o mundo.
Canadá: 17,6 milhões de quilates. Territórios do noroeste que eram campos de caça se transformaram em importantes áreas de extração de diamantes. A primeira mina abriu em 1998. Das quatro minas do país, três ficam nessa região.
Em outubro de 2022, um diamante rosa (cor muito valorizada) de 11 quilates foi vendido por R$ 49,9 milhões (então, R$ 259,5 milhões), o preço mais alto por quilate da história. Imagem ilustrativa.
Em janeiro de 2023, a Polícia Federal – em operação conjunta com a Agência Nacional de Mineração – prendeu no Rio de Janeiro um empresário que falsificava o certificado Kimberley de diamantes.
O Kimberley certifica a origem das pedras e tem o objetivo de evitar a compra e a venda dos chamados diamantes de sangue, que são aqueles extraídos em áreas de conflito, durante guerras civis e com abuso de direitos humanos.
Esse tipo de exploração criminosa foi tema do filme “Diamante de Sangue”, estrelado por Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer Connely.