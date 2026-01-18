As 7 maravilhas do mundo moderno; uma é brasileira

Por Flipar
O monumento virou símbolo não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil, com reconhecimento internacional por sua importância histórica e cultural, que transcende os limites da religião. É um símbolo de espiritualidade independentemente de doutrina.
O concurso das Sete Maravilhas do Mundo Moderno foi organizado pela fundação suíça New7Wonders. O resultado final foi anunciado em 7 de julho de 2007 após votação mundial que durou cerca de sete anos.
A eleição contou com a participação de milhões de pessoas que votaram pela internet e por telefone. Além do Cristo Redentor, veja as maravilhas que foram escolhidas.
Machu Picchu: A cidadela inca que fica no alto da Cordilheira dos Andes no Peru, acima do vale do rio Urubamba. Construída no século XV, ela é conhecida pelas sofisticadas muralhas de pedra contínuas.
Conhecida como a “cidade perdida dos incas”, foi redescoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham e está a cerca de 2.400 metros de altitude.
Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1983, é um exemplo da engenharia e arquitetura incas. Suas construções de pedra e terraços agrícolas atraem milhões de turistas, sendo também uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo.
Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1988, Chichén Itzá é um testemunho da arquitetura e cultura maias. A cidade atrai milhões de turistas anualmente, que se encantam com sua história, simbolismo religioso e precisão matemática.
Petra, localizada na atual Jordânia, é uma cidade histórica esculpida nas rochas pelo povo nabateu por volta de 312 a.C. Famosa por suas fachadas monumentais, como o Tesouro (Al-Khazneh), combina influências arquitetônicas greco-romanas e orientais. Conhecida como a “Cidade Rosa” devido à cor de suas pedras, Petra era um importante centro comercial na Antiguidade.
Redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Burckhardt, Petra impressiona pela engenhosidade de seu sistema hidráulico, que garantia água em pleno deserto. Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1985, é um dos destinos turísticos mais emblemáticos do mundo e foi eleita uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo em 2007.
O Taj Mahal, situado em Agra, na Índia, é um mausoléu de mármore branco construído entre 1632 e 1648 pelo imperador mogol Shah Jahan. Erguido em homenagem à sua esposa Mumtaz Mahal, simboliza o amor eterno e é uma das maiores expressões da arquitetura islâmica. Suas cúpulas, jardins simétricos e detalhados mosaicos encantam milhões de visitantes.
Declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1983, o Taj Mahal é considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Sua construção envolveu milhares de artesãos e combina influências indianas, persas e islâmicas. É um marco histórico e cultural, além de ser uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo.
Reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1987, a Muralha é símbolo da engenhosidade e resistência chinesas. Além de seu propósito defensivo, serviu para controle de fronteiras e incentivo ao comércio. Hoje, é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo e uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.
O complexo da pirâmide de Gizé, no Egito, abriga a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Quéfren e a Pirâmide de Menkaure, juntamente com seus complexos piramidais associados e a Grande Esfinge. Todos foram construídos durante a Quarta Dinastia do Antigo Reino do antigo Egito, entre c. 2600 ? c. 2500 AC.
O mausoléu de Halicarnasso ou mausoléu de Mausolo foi uma tumba construída entre 353 e 350 a.C. em Halicarnasso para Mausolo, um sátrapa do Império Aquemênida, e Artemísia II de Cária, sua irmã e esposa. A estrutura foi desenhada pelos arquitetos gregos Sátiro e Pítis.
O templo de Ártemis ficava localizado perto da cidade antiga de Éfeso, aproximadamente 75 quilômetros ao sul da cidade portuária moderna de ?zmir, na Turquia. Atualmente, o local encontra-se na periferia da cidade moderna de Selçuk. O local sagrado (têmeno) em Éfeso era bem mais antigo do que a própria Ártemis.
Estátua de Zeus em Olímpia era uma figura sentada gigante, com cerca de 13 metros de altura, feita pelo escultor grego Fídias por volta de 435 a.C. no santuário de Olímpia, Grécia, e erguida no Templo de Zeus.
O Colosso de Rodes foi uma estátua do titã-deus do Sol da mitologia grega, Hélios, erguida na cidade de Rodes, na ilha homônima, por Carés de Lindos em 280 a.C.
Farol de Alexandria foi um farol construído pelo Reino Ptolomaico entre 280 e 247 a.C. na cidade de Alexandria. Ele tinha entre 120 e 137 metros de altura e era uma das sete maravilhas do mundo antigo, sendo que por muitos séculos foi uma das estruturas mais altas no mundo.
Os Jardins Suspensos da Babilônia são, talvez, uma das maravilhas relatadas sobre a qual menos se sabe. Muito se especula sobre suas possíveis formas e dimensões, mas nenhuma descrição detalhada ou vestígio arqueológico foi encontrado, exceto um poço fora do comum que parece ter sido usado para bombear água.