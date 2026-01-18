Atores que ficaram carecas: veja como eram antes da perda dos cabelos

Por Flipar
Christopher Meloni – Ator americano de 62 anos, ganhou notoriedade com interpretações em séries. Como, por exemplo, o papel de detetive Elliot Stabler, em ?Law & Order: Unidade de Vítimas Especiais?. Como convidado, esteve em ?Oz? (1997-2003), da HBO, como Chris Keller.
Dawyne Johnson – Ator e ex-lutador americano, recebeu o apelido de ?The Rock?. Alguns de seus trabalhos de destaque são: ?O Retorno da Múmia? (2001), ?Treinando o Papai? (2007), além de ?Velozes e Furiosos 5, 6 e 7? (2011, 2013 e 2015).
Alan Arkin – Ator, músico e cineasta que nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em junho de 2023 morreu aos 89 anos. Ele teve uma carreira de setenta anos e é lembrado por atuação no filme ?Pequena Miss Sunshine? (2006) que lhe permitiu vencer o Oscar de ?Melhor Ator Coadjuvante?.
James Spader – Ator americano de 63 anos, tem papéis notáveis em ?Os Vingadores: Era de Ultron? (2015), nas séries Blacklist (2013- atualmente), The Practice (1997-2004), Boston Legal (2004-2008). Os dois últimos garantiram a ele três prêmios ?Emmys? de ?Melhor Ator?. Fez sucesso na série “Lista Negra”.