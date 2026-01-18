Atores que ficaram carecas: veja como eram antes da perda dos cabelos

Alan Arkin – Ator, músico e cineasta que nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em junho de 2023 morreu aos 89 anos. Ele teve uma carreira de setenta anos e é lembrado por atuação no filme ?Pequena Miss Sunshine? (2006) que lhe permitiu vencer o Oscar de ?Melhor Ator Coadjuvante?.