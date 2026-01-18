Gado introduzido em ilha do Oceano Índico se adaptou a condições inóspitas, mas acabou sendo abatido

Por Flipar
Tudo começou quando cerca de cinco ou seis bovinos foram deixados na ilha em 1871 por um fazendeiro da Ilha da Reunião, que não conseguiu estabelecer uma criação devido às condições adversas.
Apesar do pequeno número inicial, o gado prosperou, chegando a quase 2 mil animais.
Estudos genéticos mostraram que o gado permaneceu saudável, sem acúmulo de mutações prejudiciais ou perda significativa de diversidade genética.
Essa composição sugere que os animais introduzidos em 1871 foram selecionados a partir de raças presentes na Ilha da Reunião, onde cruzamentos entre bovinos europeus e zebus eram comuns.
Em 2010, toda a população de gado selvagem da Ilha Amsterdã foi abatida, apesar de seu valor científico e adaptação única.
A Ilha Amsterdã é uma pequena ilha vulcânica localizada no sul do Oceano Índico, pertencente às Terras Austrais e Antárticas Francesas.