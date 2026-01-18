Gado introduzido em ilha do Oceano Índico se adaptou a condições inóspitas, mas acabou sendo abatido

Por Flipar

Tudo começou quando cerca de cinco ou seis bovinos foram deixados na ilha em 1871 por um fazendeiro da Ilha da Reunião, que não conseguiu estabelecer uma criação devido às condições adversas.
Reprodução/François Colas/Fourni par l'auteur

Apesar do pequeno número inicial, o gado prosperou, chegando a quase 2 mil animais.
Reprodução/François Colas/Fourni par l'auteur

Estudos genéticos mostraram que o gado permaneceu saudável, sem acúmulo de mutações prejudiciais ou perda significativa de diversidade genética.
Wikimedia Commons/Llorenzi

Essa composição sugere que os animais introduzidos em 1871 foram selecionados a partir de raças presentes na Ilha da Reunião, onde cruzamentos entre bovinos europeus e zebus eram comuns.
Wikimedia Commons/Berrucomons

Em 2010, toda a população de gado selvagem da Ilha Amsterdã foi abatida, apesar de seu valor científico e adaptação única.
Wikimedia Commons/Flocci Nivis

A Ilha Amsterdã é uma pequena ilha vulcânica localizada no sul do Oceano Índico, pertencente às Terras Austrais e Antárticas Francesas.
NASA

Veja mais Top Stories